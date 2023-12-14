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Миссия - добро: как проходит в Абхазии гуманитарный проект

Миссия - добро: как проходит в Абхазии гуманитарный проект

С 11 по 16 декабря в Абхазии проходит международный гуманитарный проект для детей с особенностями развития "Миссия Добро". 14.12.2023, Sputnik Абхазия

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Руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко и педагог-психолог гимназии №1 Калининграда Наталья Игнатова в интервью радио Sputnik рассказали о том, как реализуется проект "Миссия Добро"."Международная гуманитарная программа "Миссия Добро" - это проект представительства Россотрудничества в Абхазии и проходит уже во второй раз. В этой программе принимают участие волонтеры со всех уголков России. В этот раз к нам приехали три волонтера – врач-ортопед, нейропсихолог и психолог. В прошлом году проект проходил только в городе Сухум, в этом году мы начинаем его расширять - врач-ортопед будет принимать людей в Гале, Гудауте и Очамчыре", – рассказала Подолянко.В рамках проекта будут проведены мастер-классы, круглые столы для педагогов-психологов, которые работают с детьми с особенностями развития. Проект "Миссия Добро" реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минздрава, Минпросвещения и детского фонда "Росток".

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