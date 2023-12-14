https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/pamyat-zhertv-latskoy-tragedii-pochtili-v-gudaute-1049445980.html

Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте

Память жертв Латской трагедии почтили в Гудауте

14 декабря 1992 года, произошла одна из самых страшных трагедий периода Отечественной войны народа Абхазии – грузинские военные сбили вертолет в котором... 14.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-14T12:24+0300

2023-12-14T12:24+0300

2023-12-14T12:24+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Руководство Абхазии, родственники погибших, ветераны войны, общественность республики возложили цветы к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте в четверг 14 декабря.Почтить память погибших пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты Парламента во главе со спикером Лашой Ашуба, члены Кабинета министров, общественные деятели.Ровно 31 год назад, 14 декабря 1992 года, произошла одна из самых страшных трагедий периода Отечественной войны народа Абхазии - вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит ракетой, которая была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии и упал на территории села Лата.Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.

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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)