https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/posrednik-bagateliya-o-vozvraschenii-abkhazov-na-istoricheskuyu-rodinu--1049442151.html
Посредник: Багателия о возвращении абхазов на историческую родину
Посредник: Багателия о возвращении абхазов на историческую родину
Заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T15:30+0300
2023-12-14T15:30+0300
2023-12-14T15:32+0300
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Посредник: Багателия о возвращении абхазов на историческую родину
Посредник: Багателия о возвращении абхазов на историческую родину
Речь в программе идет об основных параметрах бюджета ведомства на следующий год, о том, какие идеи по взаимодействию с соотечественниками уже удалось воплотить в жизнь. Также заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия в интервью радио Sputnik рассказал о том, как ведется работа по строительству жилья для репатриантов. "В ближайшем будущем планируется сдать около 35 квартир в Гулрыпшском районе. Вопрос с жилплощадью стоит очень остро, заявителей много на получение жилплощади", – подчеркнул он.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, репатриация, аудио
подкасты, посредник, абхазия, репатриация, аудио
Посредник: Багателия о возвращении абхазов на историческую родину
15:30 14.12.2023 (обновлено: 15:32 14.12.2023)
Заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия в программе "Посредник" на радио Sputnik Абхазия.
Речь в программе идет об основных параметрах бюджета ведомства на следующий год, о том, какие идеи по взаимодействию с соотечественниками уже удалось воплотить в жизнь.
Также заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия в интервью радио Sputnik рассказал о том, как ведется работа по строительству жилья для репатриантов.
"В ближайшем будущем планируется сдать около 35 квартир в Гулрыпшском районе. Вопрос с жилплощадью стоит очень остро, заявителей много на получение жилплощади", – подчеркнул он.
Подробности слушайте в аудиофайле
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