https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/putin-otsenil-ustoychivost-rossiyskoy-ekonomiki-1049445227.html

Путин оценил устойчивость российской экономики

Путин оценил устойчивость российской экономики

Во время "Итогов года" российский лидер расскажет о результатах деятельности органов власти за 2023 год и ответит на вопросы граждан. 14.12.2023, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

новости

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. У российской экономики достаточный запас прочности не только для того, чтобы уверенно себя чувствовать, но и чтобы идти вперед, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года. По его словам, этот успех основан на нескольких факторах - высокой консолидации российского общества, устойчивости финансово-экономической системы страны возрастании возможностей ее силовой составляющей – армии и органов безопасности.Президент добавил, что, несмотря на повышение уровня инфляции до 7,5%, по итогам года ожидается рост экономики в 3,5%, таким образом "отыгрывается" падение прошлого года. Государственный внешний долг России сократился с 46 миллиардов долларов до 32 миллиардов, безработица достигла исторического минимума - 2,9%. Растут показатели промышленного производства, в том числе, обрабатывающей промышленности.Путин добавил, что реальная зарплата в России по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - на 5%. Также с 1 января сразу на 18% будет повышен МРОТ.

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