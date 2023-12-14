Такие обстоятельства: Подолянко и Игнатова о Международной "Миссии Добро" в Абхазии
11:18 14.12.2023 (обновлено: 11:19 14.12.2023)
Руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко и педагог-психолог гимназии №1 города Калининграда Наталья Игнатова в эфире радио Sputnik.
С 11 по 16 декабря в Абхазии проходит Международный гуманитарный проект "Миссия Добро". О его целях и реализации в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко и педагог-психолог гимназии №1 города Калининграда Наталья Игнатова.
В рамках проекта проходят мастер-классы, круглые столы для педагогов-психологов, которые работают с детьми с особенностями развития. Также проводятся ортопедические консультации для детей с нарушением осанки и плоскостопием, что позволит на более системной основе выстроить общение между врачами Абхазии и России .
Проект "Миссия Добро" реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минздрава, Минпросвещения и детского фонда "Росток"
Слушайте подкаст.
В рамках проекта проходят мастер-классы, круглые столы для педагогов-психологов, которые работают с детьми с особенностями развития. Также проводятся ортопедические консультации для детей с нарушением осанки и плоскостопием, что позволит на более системной основе выстроить общение между врачами Абхазии и России .
Проект "Миссия Добро" реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минздрава, Минпросвещения и детского фонда "Росток"
Слушайте подкаст.