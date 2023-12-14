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https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/takie-obstoyatelstva-podolyanko-i-ignatova-o-mezhdunarodnoy-missii-dobro-v-abkhazii--1049427806.html
Такие обстоятельства: Подолянко и Игнатова о Международной "Миссии Добро" в Абхазии
Такие обстоятельства: Подолянко и Игнатова о Международной "Миссии Добро" в Абхазии
Руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко и педагог-психолог гимназии №1 города Калининграда Наталья Игнатова в эфире радио Sputnik. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Подолянко и Игнатова о Международной "Миссии Добро" в Абхазии
Такие обстоятельства: Подолянко и Игнатова о Международной "Миссии Добро" в Абхазии
С 11 по 16 декабря в Абхазии проходит Международный гуманитарный проект "Миссия Добро". О его целях и реализации в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко и педагог-психолог гимназии №1 города Калининграда Наталья Игнатова. В рамках проекта проходят мастер-классы, круглые столы для педагогов-психологов, которые работают с детьми с особенностями развития. Также проводятся ортопедические консультации для детей с нарушением осанки и плоскостопием, что позволит на более системной основе выстроить общение между врачами Абхазии и России . Проект "Миссия Добро" реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минздрава, Минпросвещения и детского фонда "Росток" Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, добро, россотрудничество, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, добро, россотрудничество, аудио

Такие обстоятельства: Подолянко и Игнатова о Международной "Миссии Добро" в Абхазии

11:18 14.12.2023 (обновлено: 11:19 14.12.2023)
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Такие обстоятельства: Подолянко и Игнатова о Международной "Миссии Добро" в Абхазии
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Руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко и педагог-психолог гимназии №1 города Калининграда Наталья Игнатова в эфире радио Sputnik.
С 11 по 16 декабря в Абхазии проходит Международный гуманитарный проект "Миссия Добро". О его целях и реализации в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель детского фонда "Росток" Анна Подолянко и педагог-психолог гимназии №1 города Калининграда Наталья Игнатова.

В рамках проекта проходят мастер-классы, круглые столы для педагогов-психологов, которые работают с детьми с особенностями развития. Также проводятся ортопедические консультации для детей с нарушением осанки и плоскостопием, что позволит на более системной основе выстроить общение между врачами Абхазии и России .

Проект "Миссия Добро" реализуется представительством Россотрудничества в Абхазии при поддержке Минздрава, Минпросвещения и детского фонда "Росток"

Слушайте подкаст.
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