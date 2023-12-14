https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/telo-zhitelnitsy-baslakhu-obnaruzhili-v-akvatorii-ochamchyry-1049450188.html
Тело жительницы Баслаху обнаружили в акватории Очамчыры
Тело жительницы Баслаху обнаружили в акватории Очамчыры
Подробности произошедшего с жительницей Очамчырского района устанавливаются. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T14:31+0300
2023-12-14T14:31+0300
2023-12-14T14:31+0300
в абхазии
абхазия
новости
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/13/1047015031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9baa532c6ac804d3c0471acad36d0ccd.jpg
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Тело 60-летней жительницы села Баслаху было обнаружено в акватории Очамчыры в четверг, 14 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Спасатели извлекли тело женщины из воды и передали его родственникам. Причины происшествия выясняются.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/13/1047015031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81f2c21fa97077fb9df315b0c7f77f5c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мчс абхазии
абхазия, новости, мчс абхазии
Тело жительницы Баслаху обнаружили в акватории Очамчыры
Подробности произошедшего с жительницей Очамчырского района устанавливаются.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Тело 60-летней жительницы села Баслаху было обнаружено в акватории Очамчыры в четверг, 14 декабря, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 12:45.
Спасатели извлекли тело женщины из воды и передали его родственникам. Причины происшествия выясняются.