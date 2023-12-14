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Тело жительницы Баслаху обнаружили в акватории Очамчыры

Тело жительницы Баслаху обнаружили в акватории Очамчыры

Подробности произошедшего с жительницей Очамчырского района устанавливаются. 14.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Тело 60-летней жительницы села Баслаху было обнаружено в акватории Очамчыры в четверг, 14 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Спасатели извлекли тело женщины из воды и передали его родственникам. Причины происшествия выясняются.

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