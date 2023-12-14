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Житель Дранды задержан за кражу ювелирных украшений
Житель Дранды задержан за кражу ювелирных украшений
Подозреваемый похитил деньги и ювелирные украшения, общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T19:15+0300
2023-12-14T19:15+0300
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Житель села Дранда Гулрыпшского района Тенгиз Капба был задержан по подозрению в похищении денег и ювелирных изделий, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Преступление произошло в селе Баслата. Уточняется, что 37-летний Капба отжал пластиковую раму и проник в дом, где похитил деньги и украшения из белого и желтого металла. Общая сумма ущерба оценивается в 222 тысячи рублей. Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, украшения были изъяты. Возбуждено уголовное дело, Тенгиз Капба заключен под стражу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии
Житель Дранды задержан за кражу ювелирных украшений
Подозреваемый похитил деньги и ювелирные украшения, общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik
. Житель села Дранда Гулрыпшского района Тенгиз Капба был задержан по подозрению в похищении денег и ювелирных изделий, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Преступление произошло в селе Баслата. Уточняется, что 37-летний Капба отжал пластиковую раму и проник в дом, где похитил деньги и украшения из белого и желтого металла. Общая сумма ущерба оценивается в 222 тысячи рублей.
Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, украшения были изъяты. Возбуждено уголовное дело, Тенгиз Капба заключен под стражу.