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Житель Дранды задержан за кражу ювелирных украшений
Житель Дранды задержан за кражу ювелирных украшений
Подозреваемый похитил деньги и ювелирные украшения, общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Житель села Дранда Гулрыпшского района Тенгиз Капба был задержан по подозрению в похищении денег и ювелирных изделий, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Преступление произошло в селе Баслата. Уточняется, что 37-летний Капба отжал пластиковую раму и проник в дом, где похитил деньги и украшения из белого и желтого металла. Общая сумма ущерба оценивается в 222 тысячи рублей. Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, украшения были изъяты. Возбуждено уголовное дело, Тенгиз Капба заключен под стражу.
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абхазия, новости, мвд абхазии

Житель Дранды задержан за кражу ювелирных украшений

19:15 14.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРуки в наручниках.
Руки в наручниках. - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Подозреваемый похитил деньги и ювелирные украшения, общая сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Житель села Дранда Гулрыпшского района Тенгиз Капба был задержан по подозрению в похищении денег и ювелирных изделий, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Преступление произошло в селе Баслата. Уточняется, что 37-летний Капба отжал пластиковую раму и проник в дом, где похитил деньги и украшения из белого и желтого металла. Общая сумма ущерба оценивается в 222 тысячи рублей.
Позже он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, украшения были изъяты. Возбуждено уголовное дело, Тенгиз Капба заключен под стражу.
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