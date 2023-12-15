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Главный четверг: Малия о бюджете Гудауты, ее возможностях и перспективах развития

Главный четверг: Малия о бюджете Гудауты, ее возможностях и перспективах развития

О том, как Собрание депутатов Гудаутского района решает вопросы, с какими показателями район завершает год, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Малия Главный четверг: Малия

Председатель Собрания Гудауты Валерий Малия рассказал и о повышении заработной платы работникам бюджетных организаций района. "Если в прошлом году бюджетным организациям мы подняли на 30%, в этом году, несмотря на то, что у нас появились проблемы, мы должны на 50% зарплату поднять всем бюджетным организациям", - Сообщил Малия.Какие вопросы сегодня решает Собрание депутатов Гудаутскогорайона, как готовы к работе в зимний сезон, как выстраивается взаимодействие с местными властями и населением, каким был летний турсезон, как Гудаута участвует в Инвестпрограмме и почему бюджет текущего года стал меньше? Подробности слушайте в аудиофайле.

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