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Главный четверг: Малия о бюджете Гудауты, ее возможностях и перспективах развития
Главный четверг: Малия о бюджете Гудауты, ее возможностях и перспективах развития
О том, как Собрание депутатов Гудаутского района решает вопросы, с какими показателями район завершает год, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T10:25+0300
2023-12-15T10:25+0300
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Главный четверг: Малия
Главный четверг: Малия
Председатель Собрания Гудауты Валерий Малия рассказал и о повышении заработной платы работникам бюджетных организаций района. "Если в прошлом году бюджетным организациям мы подняли на 30%, в этом году, несмотря на то, что у нас появились проблемы, мы должны на 50% зарплату поднять всем бюджетным организациям", - Сообщил Малия.Какие вопросы сегодня решает Собрание депутатов Гудаутскогорайона, как готовы к работе в зимний сезон, как выстраивается взаимодействие с местными властями и населением, каким был летний турсезон, как Гудаута участвует в Инвестпрограмме и почему бюджет текущего года стал меньше? Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гудаута, аудио
Главный четверг: Малия о бюджете Гудауты, ее возможностях и перспективах развития
10:25 15.12.2023 (обновлено: 10:27 15.12.2023)
О том, как Собрание депутатов Гудаутского района решает вопросы, с какими показателями район завершает год, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава Собрания Валерий Малия.
Председатель Собрания Гудауты Валерий Малия рассказал и о повышении заработной платы работникам бюджетных организаций района.
"Если в прошлом году бюджетным организациям мы подняли на 30%, в этом году, несмотря на то, что у нас появились проблемы, мы должны на 50% зарплату поднять всем бюджетным организациям", - Сообщил Малия.
Какие вопросы сегодня решает Собрание депутатов Гудаутскогорайона, как готовы к работе в зимний сезон, как выстраивается взаимодействие с местными властями и населением, каким был летний турсезон, как Гудаута участвует в Инвестпрограмме и почему бюджет текущего года стал меньше?
Подробности слушайте в аудиофайле
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