https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/po-vsem-napravleniyam-goskomitet-po-repatriatsii-rasskazal-o-rabote-v-2023-godu-1049456378.html

По всем направлениям: Госкомитет по репатриации рассказал о работе в 2023 году

По всем направлениям: Госкомитет по репатриации рассказал о работе в 2023 году

Заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия в интервью радио Sputnik рассказал о работе ведомства в 2023 году. 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T11:03+0300

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По словам заместителя руководителя ведомства, в этом году продолжилась работа по всем направлениям деятельности Госкомитета по репатриации - проводились проекты, среди которых обучение представителей абхазской диаспоры в Абхазии, учеба жителей республики в Турции, туристические поездки членов диаспоры на историческую Родину и многое другое.Традиционно, для адаптации соотечественников, вернувшихся в Абхазию, проводится работа по строительству жилья. В ближайшее время люди смогут заселиться в новые квартиры в Гулрыпшском районе."В ближайшем будущем планируется сдать около 35 квартир, это в Гулрыпшском районе. Вопрос с жилплощадью стоит очень остро, заявителей много на получение жилплощади", – подчеркнул Астамур Багателия.Кроме того, Госкомитет по репатриации ведет деятельность на идеологическом направлении - взаимодействует с абхазской диаспорой в различных странах, где живут потомки махаджиров, добавил он.

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