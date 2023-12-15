Стрельба и бег на вершину: турнир по армейскому кроссфиту впервые прошел в Абхазии
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по стрельбе
© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазском стрелковом клубе впервые состоялись открытые соревнования по армейскому кроссфиту, приуроченные ко Дню сотрудника органов государственной безопасности.
Организаторы соревнований – Абхазский стрелковый клуб совместно с Центром спецназначения СГБ и Федерацией практической стрельбы Абхазии при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Меткость и выносливость
На живописной возвышенности села Ачадара, где расположен Абхазский стрелковый клуб, собралось много людей в военном обмундировании и с оружием в руках.
Это были представители тринадцати команд-участников первого в республике соревнования по армейскому кроссфиту. Турнир проводился в двух категориях, в одной из них соперничали команды силовых структур, а в другой - команды гражданских организаций.
Как рассказал директор по продвижению стрелкового клуба Денис Соломко, мероприятие проведено по правилам международной практической стрельбы. Другими словами, организаторы учли все соревновательные стандарты, которые существуют в армейском кроссфите.
Особенность соревнований состояла в том, что это был не классический турнир по стрельбе, а комбинированный, где учитывались как физическая нагрузка, так и стрелковая подготовка.
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
Каждая команда состояла из четырех человек, дистанция начиналась с толкания внедорожника. Участники должны были "протащить" авто на несколько десятков метров, а после, чтобы не терять время, они бежали на огневую линию.
Там участники собирали два разобранных автомата Калашникова и два пистолета Макарова, и тот, кто заканчивал первым, шел поражать цель. На первой огневой линии стреляли из пистолета с 32-килограммовой гирей во второй руке. В следующей галерее стрелки должны были попасть именно в ту мишень, которая была отмечена на карте - нужно было вслепую выбрать одну из пяти карт.
15 августа 2018, 10:04
Спасти раненого
После того как все отстрелялись, один из участников команды должен был поднять "раненого" (манекен, который весил несколько десятков килограммов – прим.) перевязать его "поврежденную" руку жгутом, побежать с ним на вершину, а затем спуститься обратно. Помимо спасения "боевого товарища", на одном из отрезков дистанции соревнующиеся должны были тащить тяжелое снаряжение.
Спустя несколько соревновательных часов определились победители в каждой из категорий. Среди силовых структур первое место заняла команда ЦСН – 1 (Центр спецназначения Службы госбезопасности - прим.ред), на втором месте ЦСН – 2, а на третьей строчке - СОБР МВД Абхазии.
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
© Sputnik / Леон Адлейба Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
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© Sputnik / Леон Адлейба
Турнир по стрельбе
"Результаты турнира и его проведение оцениваю на пять с плюсом, это первый "блин", но он точно не комом. Все прошло организовано без чрезвычайных ситуаций, команды выложились, они показали себя, показали действительно хороший уровень подготовки как в командной работе со стрелковым оружием, так и в индивидуальной. Турнир можно считать успешным и рассчитывать на то, что он может стать ежегодным", - подчеркнул Денис Соломко.
Среди гражданских организаций первое место разделили две команды – Кабинет министров и Национальный банк, на втором месте Абхазское морское пароходство и на третьем месте команда "Абраскил" из Гулрыпшского района.