https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/strelba-i-beg-na-vershinu-turnir-po-armeyskomu-krossfitu-vpervye-proshel-v-abkhazii-1049467395.html

Стрельба и бег на вершину: турнир по армейскому кроссфиту впервые прошел в Абхазии

Стрельба и бег на вершину: турнир по армейскому кроссфиту впервые прошел в Абхазии

В Абхазском стрелковом клубе впервые состоялись открытые соревнования по армейскому кроссфиту, приуроченные ко Дню сотрудника органов государственной... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T19:59+0300

2023-12-15T19:59+0300

2023-12-15T19:59+0300

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Организаторы соревнований – Абхазский стрелковый клуб совместно с Центром спецназначения СГБ и Федерацией практической стрельбы Абхазии при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта.Бадрак Авидзба, SputnikМеткость и выносливостьНа живописной возвышенности села Ачадара, где расположен Абхазский стрелковый клуб, собралось много людей в военном обмундировании и с оружием в руках. Как рассказал директор по продвижению стрелкового клуба Денис Соломко, мероприятие проведено по правилам международной практической стрельбы. Другими словами, организаторы учли все соревновательные стандарты, которые существуют в армейском кроссфите.Особенность соревнований состояла в том, что это был не классический турнир по стрельбе, а комбинированный, где учитывались как физическая нагрузка, так и стрелковая подготовка.Каждая команда состояла из четырех человек, дистанция начиналась с толкания внедорожника. Участники должны были "протащить" авто на несколько десятков метров, а после, чтобы не терять время, они бежали на огневую линию.Там участники собирали два разобранных автомата Калашникова и два пистолета Макарова, и тот, кто заканчивал первым, шел поражать цель. На первой огневой линии стреляли из пистолета с 32-килограммовой гирей во второй руке. В следующей галерее стрелки должны были попасть именно в ту мишень, которая была отмечена на карте - нужно было вслепую выбрать одну из пяти карт. Спасти раненогоПосле того как все отстрелялись, один из участников команды должен был поднять "раненого" (манекен, который весил несколько десятков килограммов – прим.) перевязать его "поврежденную" руку жгутом, побежать с ним на вершину, а затем спуститься обратно. Помимо спасения "боевого товарища", на одном из отрезков дистанции соревнующиеся должны были тащить тяжелое снаряжение.Спустя несколько соревновательных часов определились победители в каждой из категорий. Среди силовых структур первое место заняла команда ЦСН – 1 (Центр спецназначения Службы госбезопасности - прим.ред), на втором месте ЦСН – 2, а на третьей строчке - СОБР МВД Абхазии."Результаты турнира и его проведение оцениваю на пять с плюсом, это первый "блин", но он точно не комом. Все прошло организовано без чрезвычайных ситуаций, команды выложились, они показали себя, показали действительно хороший уровень подготовки как в командной работе со стрелковым оружием, так и в индивидуальной. Турнир можно считать успешным и рассчитывать на то, что он может стать ежегодным", - подчеркнул Денис Соломко.Среди гражданских организаций первое место разделили две команды – Кабинет министров и Национальный банк, на втором месте Абхазское морское пароходство и на третьем месте команда "Абраскил" из Гулрыпшского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180815/prakticheskaya-magiya-strelkovogo-kluba-abxazii-1024706220.html

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