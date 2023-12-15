https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/sud-priznal-zhitelya-abkhazii-opasnym-retsidivistom-i-prigovoril-k-15-godam-zaklyucheniya-1049462109.html
Суд признал жителя Абхазии опасным рецидивистом и приговорил к 15 годам заключения
Суд признал жителя Абхазии опасным рецидивистом и приговорил к 15 годам заключения
Причиной совершения жестокого убийства стало нежелание обвиняемого возвращать долг за купленную машину. 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T14:49+0300
2023-12-15T14:49+0300
2023-12-15T14:49+0300
абхазия
новости
верховный суд абхазии
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии признал жителя республики Тамаза Абухба особо опасным рецидивистом и приговорил его к длительному тюремному заключению. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Преступление произошло 30 марта 2022 года примерно в 9:00. Сообщается, что Тамаз Абухба не хотел возвращать своему знакомому Анри Чхабелия 215 тысяч рублей за ранее купленную машину "Тойота Марк II". Под предлогом возвращения долга он вместе с Чхабелия он выехал в село Баслаху. Там в лесном массиве, Абухба, "осознавая, что выбранный им способ убийства связан с причинением потерпевшему сильной физической боли", нанес своему попутчику 13 ножевых ранений. Анри Чхабелия скончался на месте.
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абхазия, новости, верховный суд абхазии
абхазия, новости, верховный суд абхазии
Суд признал жителя Абхазии опасным рецидивистом и приговорил к 15 годам заключения
Причиной совершения жестокого убийства стало нежелание обвиняемого возвращать долг за купленную машину.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik.
Верховный суд Абхазии признал жителя республики Тамаза Абухба особо опасным рецидивистом и приговорил его к длительному тюремному заключению. Об этом сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры.
Абухба признан виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенном с особой жестокостью. По решению суда он проведен 15 лет в колонии особого режима.
Преступление произошло 30 марта 2022 года примерно в 9:00. Сообщается, что Тамаз Абухба не хотел возвращать своему знакомому Анри Чхабелия 215 тысяч рублей за ранее купленную машину "Тойота Марк II".
Под предлогом возвращения долга он вместе с Чхабелия он выехал в село Баслаху. Там в лесном массиве, Абухба, "осознавая, что выбранный им способ убийства связан с причинением потерпевшему сильной физической боли", нанес своему попутчику 13 ножевых ранений. Анри Чхабелия скончался на месте.