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Такие обстоятельства: Гамахария о рыбном промысле в Абхазии и ресурсах Черного моря
Такие обстоятельства: Гамахария о рыбном промысле в Абхазии и ресурсах Черного моря
О рыбных ресурсах абхазской акватории Черного моря, научной деятельности и возможностях Института экологии АНА, в интервью радио Sputnik рассказал сотрудник... 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T15:11+0300
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Такие обстоятельства: Гамахария
Такие обстоятельства: Гамахария
Кабмин принял распоряжение о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов. Какие моменты ведения рыбного промысла прописаны в документе, насколько эти меры могут быть эффективными, рассказал сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария.Он, в частности, рассказал, как Государственная целевая программа, рассчитанная на 5 лет, на которую предусмотрено 7,5 миллионов рублей, поможет абхазским ученым в развитии науки, в решении кадрового вопроса. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, рыбная ловля, черное море, академия наук абхазии, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, рыбная ловля, черное море, академия наук абхазии, аудио

Такие обстоятельства: Гамахария о рыбном промысле в Абхазии и ресурсах Черного моря

15:11 15.12.2023 (обновлено: 15:12 15.12.2023)
Радио
Такие обстоятельства: Гамахария
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О рыбных ресурсах абхазской акватории Черного моря, научной деятельности и возможностях Института экологии АНА, в интервью радио Sputnik рассказал сотрудник Института Паата Гамахария.
Кабмин принял распоряжение о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов. Какие моменты ведения рыбного промысла прописаны в документе, насколько эти меры могут быть эффективными, рассказал сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария.
Он, в частности, рассказал, как Государственная целевая программа, рассчитанная на 5 лет, на которую предусмотрено 7,5 миллионов рублей, поможет абхазским ученым в развитии науки, в решении кадрового вопроса.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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