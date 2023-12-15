https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/takie-obstoyatelstva-gamakhariya-o-rybnom-promysle-v-abkhazii-i-resursakh-chernogo-morya--1049459318.html

Такие обстоятельства: Гамахария о рыбном промысле в Абхазии и ресурсах Черного моря

Такие обстоятельства: Гамахария о рыбном промысле в Абхазии и ресурсах Черного моря

О рыбных ресурсах абхазской акватории Черного моря, научной деятельности и возможностях Института экологии АНА, в интервью радио Sputnik рассказал сотрудник... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T15:11+0300

2023-12-15T15:11+0300

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Такие обстоятельства: Гамахария Такие обстоятельства: Гамахария

Кабмин принял распоряжение о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов. Какие моменты ведения рыбного промысла прописаны в документе, насколько эти меры могут быть эффективными, рассказал сотрудник Института экологии АНА Паата Гамахария.Он, в частности, рассказал, как Государственная целевая программа, рассчитанная на 5 лет, на которую предусмотрено 7,5 миллионов рублей, поможет абхазским ученым в развитии науки, в решении кадрового вопроса. Подробности слушайте в аудиофайле.

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