https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/tsentralnyy-bank-podnyal-klyuchevuyu-stavku-na-protsentnyy-punkt-1049462772.html
Центральный Банк поднял ключевую ставку на процентный пункт
Центральный Банк поднял ключевую ставку на процентный пункт
Ранее, в октябре, ЦБ повысил процентную ставку сразу на два процентных пункта - до 15%. 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T13:53+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт - до 16% годовых. "При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - говорится в публикации на сайте регулятора. В 2024 году Банк планирует возвращение уровня инфляции к 4%, и для этого он будет поддерживать жесткие кредитно-денежные условия в экономике. Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты..
https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kak-tsentrobank-rossii-razrushil-ozhidaniya-zapada-ot-sanktsiy-1049299933.html
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россия, экономика, центральный банк рф, новости
россия, экономика, центральный банк рф, новости
Центральный Банк поднял ключевую ставку на процентный пункт
13:53 15.12.2023 (обновлено: 13:54 15.12.2023)
Ранее, в октябре, ЦБ повысил процентную ставку сразу на два процентных пункта - до 15%.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт - до 16% годовых.
Причиной принятия такого решения стало высокое инфляционное давление - ожидается, что по итогам года инфляция будет составлять 7-7,5%.
"При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре", - говорится в публикации на сайте регулятора.
В 2024 году Банк планирует возвращение уровня инфляции к 4%, и для этого он будет поддерживать жесткие кредитно-денежные условия в экономике.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты..