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Более трех тысяч тонн хамсы поймали в Абхазии с начала путины
Более трех тысяч тонн хамсы поймали в Абхазии с начала путины
Хамсовая путина 2023-2024 началась в Абхазии с 1 декабря и продлится до 31 марта. 17.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-17T08:55+0300
2023-12-17T08:55+0300
2023-12-17T11:50+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Более трех тысяч тонн хамсы поймали в Абхазии с начала путины. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя Государственного комитета по экологии Мурман Соломко.Хамсовая путина в Абхазии началась с 1 декабря. В республике уже работают все девять перерабатывающих предприятия.Пока в Абхазии выловом занимаются турецкие суда, зафрахтованные абхазскими предприятиями. По словам Соломко, по практике российские корабли заплывают в воды Абхазии уже после Нового года.В этом году Кабинетом министров Абхазии установлен допустимый улов хамсы в объеме 27 тысяч тонн. Плата за 1 тонну выловленной хамсы составляет 2000 рублей, что на 200 рублей больше, чем в прошлом году. Контроль за использованием водных ресурсов Абхазии возложен на Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет по экологии.“В начале путины мы уже общались с капитанами, они получили расписанные правила и промысловый журнал, куда они должны записывать информацию по вылову”, - отметил Соломко.По его словам, инспекционных выходов в море Госкомитет по экологии пока не совершал, но они планируются уже на предстоящей неделе.
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рыбный промысел в абхазии, абхазия, черное море
рыбный промысел в абхазии, абхазия, черное море
Более трех тысяч тонн хамсы поймали в Абхазии с начала путины
08:55 17.12.2023 (обновлено: 11:50 17.12.2023)
Хамсовая путина 2023-2024 началась в Абхазии с 1 декабря и продлится до 31 марта.
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Более трех тысяч тонн хамсы поймали в Абхазии с начала путины. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя Государственного комитета по экологии Мурман Соломко.
Хамсовая путина в Абхазии началась с 1 декабря. В республике уже работают все девять перерабатывающих предприятия.
“Все перерабатывающие предприятия уже получили необходимые документы на право вылова хамсы, основная часть сейнеров уже прибыли в Абхазию. Кораблей-ловцов - 12 единиц, транспортники, которые перевозят - около 20 единиц. Все они приняты и поставлены на учет. Вместе с экипажем они уже работают в море. На сегодняшний день уже выловлено более трех тысяч тонн хамсы. Уже есть и первая продукция муки, рыбьего жира. Путина началась очень удачно", - отметил он.
Пока в Абхазии выловом занимаются турецкие суда, зафрахтованные абхазскими предприятиями. По словам Соломко, по практике российские корабли заплывают в воды Абхазии уже после Нового года.
В этом году Кабинетом министров Абхазии установлен допустимый улов хамсы в объеме 27 тысяч тонн. Плата за 1 тонну выловленной хамсы составляет 2000 рублей, что на 200 рублей больше, чем в прошлом году.
Контроль за использованием водных ресурсов Абхазии возложен на Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет по экологии.
“В начале путины мы уже общались с капитанами, они получили расписанные правила и промысловый журнал, куда они должны записывать информацию по вылову”, - отметил Соломко.
По его словам, инспекционных выходов в море Госкомитет по экологии пока не совершал, но они планируются уже на предстоящей неделе.