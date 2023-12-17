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Более трех тысяч тонн хамсы поймали в Абхазии с начала путины

Более трех тысяч тонн хамсы поймали в Абхазии с начала путины

Хамсовая путина 2023-2024 началась в Абхазии с 1 декабря и продлится до 31 марта. 17.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-17T08:55+0300

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в абхазии

рыбный промысел в абхазии

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Более трех тысяч тонн хамсы поймали в Абхазии с начала путины. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал зампредседателя Государственного комитета по экологии Мурман Соломко.Хамсовая путина в Абхазии началась с 1 декабря. В республике уже работают все девять перерабатывающих предприятия.Пока в Абхазии выловом занимаются турецкие суда, зафрахтованные абхазскими предприятиями. По словам Соломко, по практике российские корабли заплывают в воды Абхазии уже после Нового года.В этом году Кабинетом министров Абхазии установлен допустимый улов хамсы в объеме 27 тысяч тонн. Плата за 1 тонну выловленной хамсы составляет 2000 рублей, что на 200 рублей больше, чем в прошлом году. Контроль за использованием водных ресурсов Абхазии возложен на Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет по экологии.“В начале путины мы уже общались с капитанами, они получили расписанные правила и промысловый журнал, куда они должны записывать информацию по вылову”, - отметил Соломко.По его словам, инспекционных выходов в море Госкомитет по экологии пока не совершал, но они планируются уже на предстоящей неделе.

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