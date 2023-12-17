https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/dopolnitelnoe-vremya-gogua-o-tkhekvando-v-abkhazii--1049431385.html

Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии

Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии

Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik. 17.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-17T19:50+0300

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Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии

В интервью он рассказал о результатах прошедшего в Москве турнира по тхэквондо, о развитии этого вида спорта в Абхазии.Два первых и три вторых места заняли абхазские спортсмены на Всероссийском турнире по тхэквондо МФТ "Московский вызов". В турнире приняли участие спортсмены из регионов России, Армении, Беларуси, Казахстана и Абхазии. Республику Абхазия представляли шесть спортсменов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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