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Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии
Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии
Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik. 17.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-17T19:50+0300
2023-12-17T19:50+0300
2023-12-17T19:50+0300
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Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии
Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии
В интервью он рассказал о результатах прошедшего в Москве турнира по тхэквондо, о развитии этого вида спорта в Абхазии.Два первых и три вторых места заняли абхазские спортсмены на Всероссийском турнире по тхэквондо МФТ "Московский вызов". В турнире приняли участие спортсмены из регионов России, Армении, Беларуси, Казахстана и Абхазии. Республику Абхазия представляли шесть спортсменов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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подкасты, спорт, дополнительное время, аудио
подкасты, спорт, дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Гогуа о тхэквандо в Абхазии
Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа гость программы "Дополнительное время" на радио Sputnik.
В интервью он рассказал о результатах прошедшего в Москве турнира по тхэквондо, о развитии этого вида спорта в Абхазии.
Два первых и три вторых места заняли абхазские спортсмены на Всероссийском турнире по тхэквондо МФТ "Московский вызов". В турнире приняли участие спортсмены из регионов России, Армении, Беларуси, Казахстана и Абхазии. Республику Абхазия представляли шесть спортсменов.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.