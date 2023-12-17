https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/minoborony-abkhazii-provelo-ucheniya-s-razvedyvatelnymi-rotami-1049478076.html

Минобороны Абхазии провело учения с разведывательными ротами

Минобороны Абхазии провело учения с разведывательными ротами

Тактико-строевые занятия были спланированы и проведены в целях повышения уровня полевой выучки личного состава 17.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-17T12:35+0300

2023-12-17T12:35+0300

2023-12-17T12:35+0300

в абхазии

министерство обороны абхазии

абхазия

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038332622_0:40:2308:1338_1920x0_80_0_0_5137022014f4fde36c6242b3236e009b.png

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Минобороны Абхазии провело учения с разведывательными ротами стрелковых бригад резерва, сообщила пресс-служба ведомства. Военнослужащие отработали навыки боевого применения технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки в засаде, огневого поражения и управления огнем в оборонительном бое.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны абхазии, абхазия, учения