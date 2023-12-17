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https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/minoborony-abkhazii-provelo-ucheniya-s-razvedyvatelnymi-rotami-1049478076.html
Минобороны Абхазии провело учения с разведывательными ротами
Минобороны Абхазии провело учения с разведывательными ротами
Тактико-строевые занятия были спланированы и проведены в целях повышения уровня полевой выучки личного состава 17.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Минобороны Абхазии провело учения с разведывательными ротами стрелковых бригад резерва, сообщила пресс-служба ведомства. Военнослужащие отработали навыки боевого применения технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки в засаде, огневого поражения и управления огнем в оборонительном бое.
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министерство обороны абхазии, абхазия, учения
министерство обороны абхазии, абхазия, учения

Минобороны Абхазии провело учения с разведывательными ротами

12:35 17.12.2023
© screenshot/Apsua TV/Абхазское ТВУчения Минобороны Абхазии
Учения Минобороны Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2023
© screenshot/Apsua TV/Абхазское ТВ
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Тактико-строевые занятия были спланированы и проведены в целях повышения уровня полевой выучки личного состава
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Минобороны Абхазии провело учения с разведывательными ротами стрелковых бригад резерва, сообщила пресс-служба ведомства.
Тактико-специальные учения прошли на общевойсковых полигонах в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Абхазии на 2024 год.
Военнослужащие отработали навыки боевого применения технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки в засаде, огневого поражения и управления огнем в оборонительном бое.
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