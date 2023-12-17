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"Получите, распишитесь": зачем придумали открытки
"Получите, распишитесь": зачем придумали открытки
Как из невзрачного клочка картона открытка стала ценным произведением искусства, зачем на них размещали фотографии катастроф и выживут ли поздравительные... 17.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-17T09:50+0300
2023-12-17T09:50+0300
2023-12-17T09:53+0300
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"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки
"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки
Привычные нам открытки появились только в 19 веке — благодаря Франко-прусской войне. За пару веков их внешний вид, форма и конструкция не раз менялись. Эксперты эпизода — хранитель фонда открыток РГБ Анна Савельева и хранитель рукописей РГБ Анна Родионова.Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Получите, распишитесь": зачем придумали открытки
09:50 17.12.2023 (обновлено: 09:53 17.12.2023)
Как из невзрачного клочка картона открытка стала ценным произведением искусства, зачем на них размещали фотографии катастроф и выживут ли поздравительные карточки после появления нейросетей.
Привычные нам открытки появились только в 19 веке — благодаря Франко-прусской войне. За пару веков их внешний вид, форма и конструкция не раз менялись.
Эксперты эпизода — хранитель фонда открыток РГБ Анна Савельева и хранитель рукописей РГБ Анна Родионова.