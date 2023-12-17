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"Получите, распишитесь": зачем придумали открытки

"Получите, распишитесь": зачем придумали открытки

Как из невзрачного клочка картона открытка стала ценным произведением искусства, зачем на них размещали фотографии катастроф и выживут ли поздравительные... 17.12.2023, Sputnik Абхазия

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"Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки "Получите, распишитесь". Зачем придумали открытки

Привычные нам открытки появились только в 19 веке — благодаря Франко-прусской войне. За пару веков их внешний вид, форма и конструкция не раз менялись. Эксперты эпизода — хранитель фонда открыток РГБ Анна Савельева и хранитель рукописей РГБ Анна Родионова.Слушайте подкасты РИА Новости.

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