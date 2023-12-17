https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/povod-vsegda-naydetsya-kak-ssha-razbombili-stranu-radi-spaseniya-prezidenta-1049481807.html

Повод всегда найдется: как США разбомбили страну ради "спасения президента"

Повод всегда найдется: как США разбомбили страну ради "спасения президента"

Двадцать пять лет назад американцы и британцы начали операцию "Лис пустыни". 17.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-17T13:30+0300

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Подвергнув Ирак интенсивным бомбардировкам, Вашингтон проигнорировал мнение мировых держав, нарушил решения Совбеза ООН. И дело было не только в желании свергнуть Саддама Хусейна. Подробнее в материале Виктора Жданова для РИА Новости. Запад против ХусейнаПосле поражения в войне в Персидском заливе в 1991-м иракского диктатора обязали закрыть программу разработки оружия массового поражения. Под наблюдением специальной комиссии ООН (ЮНСКОМ) в стране уничтожили 40 тысяч химических боеголовок, 700 тонн реагентов, 3600 тонн запрещенных химикатов и более сотни единиц оборудования для их производства.Тем не менее в Вашингтоне считали, что Багдад прячет часть боеголовок. Хусейн же рассчитывал на снятие санкций и шел навстречу инспекторам ЮНСКОМ. Один из них, Скотт Риттер, отмечал: президент Ирака преимущественно удовлетворял их просьбы, за исключением требований осмотра секретных объектов, связанных c его личной безопасностью.В феврале 1998-го Хусейн все-таки пустил их и туда. Ничего, кроме роскоши, там не увидели. Но инспекторы не поверили, что в этих зданиях не было подвалов.Одной из задач ЮНСКОМ был сбор данных для МИ-6, утверждал позднее Риттер. США и Великобритания хотели выставить иракского лидера международным преступником, чтобы максимально ослабить его режим и добиться свержения, пусть даже военным путем. "Я уверен, что к 1996-му по решению ООН мы разоружили Ирак на 95%", — подчеркивал Риттер. По его мнению, Запад просто искал повод для бомбардировок.Разрушительное освобождениеОтношения между инспекцией ЮНСКОМ и Хусейном к октябрю 1998-го ухудшились. Взаимное недоверие усилилось. Как рассказывал глава комиссии Ричард Батлер, Вашингтон предложил ему вывести свою команду из страны во избежание жертв, поскольку война была неизбежной. В ноябре Багдад выразил готовность продолжить сотрудничество без предварительных условий. Но Клинтон уже подписал "Закон об освобождении Ирака".Конгресс одобрил этот документ. Одним из ярых сторонников интервенции был сенатор от штата Делавэр Джо Байден. Он выступал не только за ракетные удары по Багдаду, но и за наземную операцию с физическим устранением иракского президента.По сведениям американского издания The Intercept, Байден убеждал Клинтона не опасаться широкомасштабных протестов в США в связи с этим. Шестнадцатого декабря Белый дом санкционировал военную операцию "Лис пустыни".Ночной налетВ Вашингтоне не хотели, чтобы это была операция НАТО. Поэтому создали коалицию с Лондоном. Новый премьер Тони Блэр проводил политику в американском фарватере — договориться с ним было нетрудно. Одобрения ООН не просили. Для разведки союзники воспользовались контролем в небе Ирака бесполетных зон. Тактику основывали на технологическом превосходстве.Первые удары нанесли в ночь на 17 декабря. Всего в ходе операции применили почти 400 крылатых ракет "Томагавк" и AGM-86C. За два дня ВВС коалиции совершили около 650 боевых вылетов и сбросили 540 бомб. Задействовали в том числе пять стратегических бомбардировщиков В-52 и четыре В-1В. Самолеты базировались преимущественно на атомном авианосце "Энтерпрайз". Четырнадцать британских "Торнадо" поднимались в воздух с баз в Кувейте, недалеко от иракской границы.Официальные цели — объекты хранения и производства химоружия. А именно: президентские дворцы, нефтяные заводы и военные лагеря. Из Багдада сообщили, что сбили десятки американских крылатых ракет. Пентагон это опроверг. У Ирака были только устаревшие системы ПВО, неспособные противостоять новейшим ракетами и самолетам. Но без казусов не обошлось. Один из "Томагавков" из-за сбоя упал в Иране, разрушив шесть домов.Удары прекратились 19 декабря. Всего поразили около ста объектов. По оценке Пентагона — 85 процентов намеченных целей. Половину полностью разрушили или серьезно повредили. В том числе штаб-квартиру иракской военной разведки, штаб и казармы республиканской гвардии, некоторые апартаменты Хусейна, здания управления военной промышленности и службы безопасности.Вывели из строя систему спутникового вещания и телефонные линии, связывающие Ирак с внешним миром. Сровняли с землей военные базы вблизи границы с Иорданией и завод по производству беспилотников. Иракский диктатор прятался в убежище. В те дни он лишил доверия многих из своего окружения. Некоторых даже казнили, уверял бывший сотрудник ЦРУ Кеннет Поллак.Подготовленную для наземной операции 30-тысячную группировку так и не задействовали. В итоге, по данным Пентагона, не погиб ни один военнослужащий США и Великобритании. Потери иракцев, по разным данным, — от 600 до 1600 человек.Как в киноЗа год до "Лиса пустыни" в США сняли фильм "Хвост виляет собакой", где главные герои отвлекают общественное внимание от обвинений президента в сексуальных домогательствах выдуманной войной с несуществующей террористической группой в Албании. Есть мнение, что схожий сценарий использовал Клинтон, опасавшийся импичмента из-за скандала с Моникой Левински.Белый дом серьезно рассчитывал на то, что часть умеренных республиканцев не поддержит импичмент. Демократы изо всех сил защищали Клинтона.Палата представителей проголосовала за выдвижение против президента обвинений в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Но в январе 1999-го сенат большинством голосов отклонил импичмент, и Клинтон остался на посту до конца срока.Вопреки международному правуВ Госдепе заявляли, что "Лис пустыни" может продолжаться столько, сколько потребуется, и без оглядки на международное сообщество. С Москвой не консультировались. Борис Ельцин осудил американо-британскую коалицию, отметив, что ранее принятые Совбезом ООН резолюции по Ираку не дают никаких оснований для акций, нарушающих принципы международного права.Министр иностранных дел России Сергей Иванов сказал, что конфликт в Ираке вызван действиями главы инспекторов ЮНСКОМ Батлера. "Под предлогом ликвидации оружия на самом деле наносится удар по той работе, которая осуществлялась на протяжении последних семи лет", — подчеркнул он.Российских послов в Великобритании и США Юрия Фокина и Юлия Воронцова временно отозвали в Москву. Однако серьезного обострения никто не хотел. "Мы дали американцам понять, что спокойно смотреть на их художества не будем, — у нас тоже есть национальные интересы. Но возвращаться к конфронтации не стоит", — писал "Коммерсант", ссылаясь на источник в дипломатических кругах.Вашингтон в очередной раз подтвердил курс на игнорирование мнения международного сообщества в военных вопросах. "Лис пустыни" нанес сильный удар по Ираку. В 2003-м операция "Иракская свобода" довершила начатое: американцы свергли и ликвидировали Хусейна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210208/Saddam--nash-paren-pochemu-Burya-v-pustyne-stala-shokom-dlya-Iraka-1031795327.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190511/Moy-dedushka-diktator-vnuchka-Saddama-Khuseyna-napisala-memuary-1027326221.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201024/75-let-OON-starye-problemy-novye-vyzovy-i-globalnye-resheniya---statya-Medvedeva-1031158565.html

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сша, ирак, история, политика, саддам хусейн, аналитика