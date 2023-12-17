https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/putin-posle-raspada-sssr-zapad-khotel-razvalit-i-rossiyu-1049477928.html

Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию

Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. После распада СССР Запад хотел развалить Россию, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва... 17.12.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

россия

сша

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. После распада СССР Запад хотел развалить Россию, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.Путин признался, что в начале 2000-х у него было наивное представление о том, как Запад относится к России. Несмотря на то, что он почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке, был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и председателем правительства.Он добавил, что в политике западных стран просматривались негативные действия в отношении России, например очевидная поддержка сепаратизма и терроризма на территории нашей страны."Но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий — вот привыкли бороться с СССР и продолжают", — объяснил он.По словам президента, такая большая по европейским меркам страна Западу была не нужна и там считали, что, как предлагал известный американский политический деятель Збигнев Бжезинский, лучшее ее разделить на пять частей, которые можно подчинить по отдельности, чтобы использовать их ресурсы.

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владимир путин, россия, сша, политика, ссср