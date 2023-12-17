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https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/putin-zayavil-chto-zapadu-pridetsya-schitatsya-s-rossiey-1049482596.html
Путин заявил, что Западу придется считаться с Россией
Путин заявил, что Западу придется считаться с Россией
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину... 17.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".При этом он назвал чушью слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. По мнению Путина, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении."У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — подчеркнул президент.Он добавил, что у России нет проблем со странами Североатлантического альянса — это они искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь конкурента в лице России.
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владимир путин, россия, нато, сша, политика
владимир путин, россия, нато, сша, политика

Путин заявил, что Западу придется считаться с Россией

15:20 17.12.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться", — сказал президент России.
При этом он назвал чушью слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. По мнению Путина, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении.
"У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — подчеркнул президент.
Он добавил, что у России нет проблем со странами Североатлантического альянса — это они искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь конкурента в лице России.
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