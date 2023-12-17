https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/putin-zayavil-chto-zapadu-pridetsya-schitatsya-s-rossiey-1049482596.html

Путин заявил, что Западу придется считаться с Россией

Путин заявил, что Западу придется считаться с Россией

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину... 17.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-17T15:20+0300

2023-12-17T15:20+0300

2023-12-17T15:20+0300

владимир путин

россия

нато

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047161323_0:108:2477:1501_1920x0_80_0_0_0dec4d40ede39e5651b36d8c95fc5ed5.jpg

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".При этом он назвал чушью слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. По мнению Путина, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении."У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — подчеркнул президент.Он добавил, что у России нет проблем со странами Североатлантического альянса — это они искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь конкурента в лице России.

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, нато, сша, политика