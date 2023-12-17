https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/sochi-planiruet-vstretit-300-tysyach-turistov-na-novogodnie-prazdniki-1049484101.html
Сочи планирует встретить 300 тысяч туристов на новогодние праздники
Сочи планирует встретить 300 тысяч туристов на новогодние праздники
Ранее в мэрии Сочи отмечали, что по прогнозом курорт посетят 280 тысяч человек. 17.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-17T16:15+0300
2023-12-17T16:15+0300
2023-12-17T16:15+0300
сочи
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Власти Сочи рассчитывают встретить 300 тысяч туристов на рождественские и новогодние праздники, сообщили в пресс-службе администрации курорта.По прогнозам властей, загрузка гостиниц в первой декаде следующего года составит 77%, в горах некоторые крупные объекты размещения будут заполнены почти на 100%. По словам Ярыша, к 2030 году ежегодные показатели турпотока на курорт составят десять миллионов гостей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сочи, россия, туристы
Сочи планирует встретить 300 тысяч туристов на новогодние праздники
Ранее в мэрии Сочи отмечали, что по прогнозом курорт посетят 280 тысяч человек.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Власти Сочи рассчитывают встретить 300 тысяч туристов на рождественские и новогодние праздники, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
"Сейчас в Сочи единовременно отдыхают 95 тысяч человек. По итогам года турпоток составит 7,6 миллиона человек, что почти на 6% превышает прошлогодние показатели. Это рекордный показатель за три года. В дни новогодних и рождественских праздников рассчитываем принять 300 тысяч гостей", - отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.
По прогнозам властей, загрузка гостиниц в первой декаде следующего года составит 77%, в горах некоторые крупные объекты размещения будут заполнены почти на 100%.
По словам Ярыша, к 2030 году ежегодные показатели турпотока на курорт составят десять миллионов гостей.