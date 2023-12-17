https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/sochi-planiruet-vstretit-300-tysyach-turistov-na-novogodnie-prazdniki-1049484101.html

Сочи планирует встретить 300 тысяч туристов на новогодние праздники

Сочи планирует встретить 300 тысяч туристов на новогодние праздники

Ранее в мэрии Сочи отмечали, что по прогнозом курорт посетят 280 тысяч человек. 17.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-17T16:15+0300

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сочи

россия

туристы

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Власти Сочи рассчитывают встретить 300 тысяч туристов на рождественские и новогодние праздники, сообщили в пресс-службе администрации курорта.По прогнозам властей, загрузка гостиниц в первой декаде следующего года составит 77%, в горах некоторые крупные объекты размещения будут заполнены почти на 100%. По словам Ярыша, к 2030 году ежегодные показатели турпотока на курорт составят десять миллионов гостей.

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