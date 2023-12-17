https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/sputnik-nedeli-vstrecha-prezidenta-v-parlamente-i-glava-mid-v-sirii--1049485157.html

Sputnik недели: встреча президента в Парламенте и глава МИД в Сирии

Sputnik недели: встреча президента в Парламенте и глава МИД в Сирии

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 11 по 17 декабря. 17.12.2023, Sputnik Абхазия

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На этой неделе исполнился 31 год Латской трагедии – в Гудауте у памятника жертв состоялась церемония возложения цветов. В начале недели президент Аслан Бжания встречался с депутатами Парламента, где обсуждались вопросы социально-экономического развития. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отправился с рабочим визитом в Сирию.SputnikПамять о жертвах14 декабря исполнился 31 год со дня, когда вертолет с беженцами летевший из блокадного Ткуарчала в Гудауту был сбит грузинскими военными. Руководство Абхазии, родственники погибших, ветераны войны, общественность республики возложили цветы к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте.В этот же день обломки вертолета, сбитого грузинскими гвардейцами были доставлены в Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. С этой просьбой к главе государства в прошлом году обратилась директор музея Гугуца Джикирба.В результате теракта погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.Встреча в Парламенте11 ноября президент Абхазии Аслан Бжания встретился с депутатами Народного Собрания, с которыми обсудил актуальные вопросы внутренней и внешней политики республики.Говоря о внутренних проблемах страны Бжания отметил, что граждане республики ежедневно сталкиваются с большим количеством проблем, за решением которых вынуждены обращаться к властям.Так, за последние три года поступило более 8700 заявлений об оказании адресной материальной помощи. По большей части, обращения были связаны с ликвидацией последствий наводнений, оплатой за обучение детей и лечением членов семьи. В этих целях из резервного фонда президента и бюджета страны было выделено 1,04 миллиарда рублейПрезидент подчеркнул, что источником доходов для Абхазии может послужить транзит и логистика, которые сейчас продолжают развиваться, а также туризм, который должен быть круглогодичным. Возможно и развитие промышленности и рынка услуг, но риски должны нести предприниматели и инвесторы, а не государство.Говоря об экономической ситуации в стране, президент отметил, что из 145 тысяч трудоспособных граждан, согласно статистике, 75 тысяч нигде не работают. В республике необходимо создавать рабочие места, а для этого требуется привлечь не менее 300 миллиардов рублей инвестиций.Столетие Минпросвещения12 декабря в Абхазском драматическом театре отметили столетие создания Народного комиссариата просвещения Абхазии (ныне Министерство просвещения – прим.). Народный комиссариат просвещения Абхазии был создан в марте 1921 года, после установления Советской власти в республике. Руководителем Наркомпроса был назначен писатель, общественный деятель Самсон Чанба.В соответствии с Указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба от 12 декабря 1993 года Министерство просвещения Абхазской АССР было переименовано в Министерство образования Республики Абхазия. 28 октября 2019 года ведомство было переименовано в Министерство просвещения Республики Абхазия.Торжество в честь этой даты было перенесено в связи с пандемией коронавирусной инфекции. После праздничных речей состоялась церемония присвоения звания "Заслуженный учитель Республики Абхазии", такое звание получили 45 учителей.Новогоднее чудо13 декабря началась новогодняя акция благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" – "Ашанаҵла". Она объединила 450 писем с новогодними желаниями подопечных фондов, рассказали организаторы.Пожелания подопечных фондов развешаны в виде бумажных журавликов на елке на культурно-деловой платформе "Гума".Подарки нужно отвозить в офисы фондов. По словам представителя фонда "Киараз" Каммы Гопия, дети часто пишут о том, что им необходимо – одежда, обувь, продукты, средства гигиены.Книга о блокадном Ткуарчале15 декабря в Государственном музее Боевой Славы презентовали книгу "Ткварчельский горняк" о жизни в блокадном Ткуарчале. Она состоит из выпусков газеты "Ткварчельский горняк", которая не переставала выходить во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.После войны Квициния сохранила экземпляр подшивки военных выпусков газеты. Позже у историка Аслана Авидзба появилась идея на их основе издать книгу-летопись блокадного города.Меткость и выносливостьВ селе Ачадара Сухумского района впервые прошли открытые соревнования по практической стрельбе ко Дню сотрудника органов государственной безопасности.Турнир был не классическим, а комбинированным – учитывалась как физическая нагрузка, так и стрелковая подготовка. Его провели в двух категориях: в одной из них соперничали команды силовых структур, а в другой – гражданских организаций.Среди силовых структур первое место заняла команда ЦСН – 1 (Центр спецназначения СГБ), на втором месте ЦСН – 2, а на третьей строчке СОБР МВД Абхазии.Среди гражданских организаций первое место разделили команды Кабмина и Банка Абхазии, на втором – Абхазское морское пароходство, на третьем – "Абраскил" из Гулрыпшского района.Соревнования организовали Абхазский стрелковый клуб совместно с ЦСН и Федерацией практической стрельбы Абхазии при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта.Инал Ардзинба в СирииНа этой неделе глава МИД Абхазии побывал с рабочим визитом в Сирии. 12 декабря он встретился с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом. По завершении встречи Ардзинба рассказал, что стороны в том числе обсудили неправовые и жестокие действия Израиля в Газе.Он встретился с послом России в Сирии Александром Ефимовым в Дамаске. Дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, развитие военно-политической ситуации в Сирии, возможные сценарии развития ситуации в регионе с учетом эскалации палестино-израильского конфликта.13 декабря глава внешнеполитического ведомства Абхазии провел встречу с премьер-министром Сирии Хусейном Арнусой. Стороны обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений и международной повестки. Отмечается, что особое внимание Ардзинба и Арнус уделили вопросам молодежной политики и спорта.В тот же день Инал Ардзинба встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава заявил, что приложит все усилия для расширения признания независимости Абхазии странами арабского мира.Кроме того, Башар Асад подчеркнул важность укрепления взаимодействия Абхазии и Сирии в сфере образования, студенческих обменов, научной кооперации, культуры и спорта.Асад добавил, что важно привлекать иностранные инвестиции для развития экономик Абхазии и Сирии. Инал Ардзинба в свою очередь сообщил, что президент Абхазии Аслан Бжания прикладывает усилия для формирования благоприятного инвестиционного климата в стране и активно работает с инвесторами.

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абхазия, экономика, политика, аслан бжания, мид абхазии, сирия