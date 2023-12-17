Sputnik недели: встреча президента в Парламенте и глава МИД в Сирии
20:30 17.12.2023 (обновлено: 20:46 17.12.2023)
© Foto / сайт президента Республики АбхазияАктуальные вопросы внутренней и внешней политики обсудили в понедельник на встрече Президент Аслан Бжания и депутаты Народного собрания
© Foto / сайт президента Республики Абхазия
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 11 по 17 декабря.
На этой неделе исполнился 31 год Латской трагедии – в Гудауте у памятника жертв состоялась церемония возложения цветов. В начале недели президент Аслан Бжания встречался с депутатами Парламента, где обсуждались вопросы социально-экономического развития. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отправился с рабочим визитом в Сирию.
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Память о жертвах
14 декабря исполнился 31 год со дня, когда вертолет с беженцами летевший из блокадного Ткуарчала в Гудауту был сбит грузинскими военными. Руководство Абхазии, родственники погибших, ветераны войны, общественность республики возложили цветы к памятнику жертвам Латской трагедии в Гудауте.
В этот же день обломки вертолета, сбитого грузинскими гвардейцами были доставлены в Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. С этой просьбой к главе государства в прошлом году обратилась директор музея Гугуца Джикирба.
"Им были даны соответствующие поручения, при содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям из Латы в Гудауту были совершены два рейса по доставке обломков сожженного вертолета", - рассказала она.
В результате теракта погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.
Встреча в Парламенте
11 ноября президент Абхазии Аслан Бжания встретился с депутатами Народного Собрания, с которыми обсудил актуальные вопросы внутренней и внешней политики республики.
Выступая перед депутатами глава государства в частности отметил, что для того чтобы Абхазия могла чувствовать себя в безопасности, ей нужна современная армия, оснащенная ракетами, дронами и системой ПВО, нужны солдаты, экипированные и обученные в соответствии с требованиями современности.
Говоря о внутренних проблемах страны Бжания отметил, что граждане республики ежедневно сталкиваются с большим количеством проблем, за решением которых вынуждены обращаться к властям.
Так, за последние три года поступило более 8700 заявлений об оказании адресной материальной помощи. По большей части, обращения были связаны с ликвидацией последствий наводнений, оплатой за обучение детей и лечением членов семьи. В этих целях из резервного фонда президента и бюджета страны было выделено 1,04 миллиарда рублей
Президент подчеркнул, что источником доходов для Абхазии может послужить транзит и логистика, которые сейчас продолжают развиваться, а также туризм, который должен быть круглогодичным. Возможно и развитие промышленности и рынка услуг, но риски должны нести предприниматели и инвесторы, а не государство.
Говоря об экономической ситуации в стране, президент отметил, что из 145 тысяч трудоспособных граждан, согласно статистике, 75 тысяч нигде не работают. В республике необходимо создавать рабочие места, а для этого требуется привлечь не менее 300 миллиардов рублей инвестиций.
Столетие Минпросвещения
12 декабря в Абхазском драматическом театре отметили столетие создания Народного комиссариата просвещения Абхазии (ныне Министерство просвещения – прим.). Народный комиссариат просвещения Абхазии был создан в марте 1921 года, после установления Советской власти в республике. Руководителем Наркомпроса был назначен писатель, общественный деятель Самсон Чанба.
В соответствии с Указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба от 12 декабря 1993 года Министерство просвещения Абхазской АССР было переименовано в Министерство образования Республики Абхазия. 28 октября 2019 года ведомство было переименовано в Министерство просвещения Республики Абхазия.
Торжество в честь этой даты было перенесено в связи с пандемией коронавирусной инфекции. После праздничных речей состоялась церемония присвоения звания "Заслуженный учитель Республики Абхазии", такое звание получили 45 учителей.
Новогоднее чудо
13 декабря началась новогодняя акция благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" – "Ашанаҵла". Она объединила 450 писем с новогодними желаниями подопечных фондов, рассказали организаторы.
Пожелания подопечных фондов развешаны в виде бумажных журавликов на елке на культурно-деловой платформе "Гума".
70 из писем принадлежат подопечным "Ашана", на журавликах они промаркированы буквой "А", буквой "К" обозначены письма детей из "Киараза". Забрать письма можно будет ежедневно с 13 по 18 декабря с 11:00 до 17:00 на платформе "Гума".
Подарки нужно отвозить в офисы фондов. По словам представителя фонда "Киараз" Каммы Гопия, дети часто пишут о том, что им необходимо – одежда, обувь, продукты, средства гигиены.
Книга о блокадном Ткуарчале
15 декабря в Государственном музее Боевой Славы презентовали книгу "Ткварчельский горняк" о жизни в блокадном Ткуарчале. Она состоит из выпусков газеты "Ткварчельский горняк", которая не переставала выходить во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
По словам одного из составителей издания Мадоны Квициния, газета выходила со дня основания города в 1942 году, и в сентябре 1992 года планировали отметить ее 50-летие, но, к сожалению, сделать это не удалось.
После войны Квициния сохранила экземпляр подшивки военных выпусков газеты. Позже у историка Аслана Авидзба появилась идея на их основе издать книгу-летопись блокадного города.
Меткость и выносливость
В селе Ачадара Сухумского района впервые прошли открытые соревнования по практической стрельбе ко Дню сотрудника органов государственной безопасности.
Турнир был не классическим, а комбинированным – учитывалась как физическая нагрузка, так и стрелковая подготовка. Его провели в двух категориях: в одной из них соперничали команды силовых структур, а в другой – гражданских организаций.
Среди силовых структур первое место заняла команда ЦСН – 1 (Центр спецназначения СГБ), на втором месте ЦСН – 2, а на третьей строчке СОБР МВД Абхазии.
Среди гражданских организаций первое место разделили команды Кабмина и Банка Абхазии, на втором – Абхазское морское пароходство, на третьем – "Абраскил" из Гулрыпшского района.
Соревнования организовали Абхазский стрелковый клуб совместно с ЦСН и Федерацией практической стрельбы Абхазии при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта.
Инал Ардзинба в Сирии
На этой неделе глава МИД Абхазии побывал с рабочим визитом в Сирии. 12 декабря он встретился с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом. По завершении встречи Ардзинба рассказал, что стороны в том числе обсудили неправовые и жестокие действия Израиля в Газе.
"Мы безусловно осуждаем эти действия. К огромному сожалению, коллективный Запад пытается навязать свою диктаторскую волю всему миру. Мы также обсудили ситуацию в секторе Газа. Считаем, что это гуманитарная катастрофа и очередное проявление попыток сохранения гегемонии Запада, не аккуратно подобранные действия, которые по всему миру приводят к таким весьма печальным последствиям", - сказал Ардзинба.
Он встретился с послом России в Сирии Александром Ефимовым в Дамаске. Дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, развитие военно-политической ситуации в Сирии, возможные сценарии развития ситуации в регионе с учетом эскалации палестино-израильского конфликта.
13 декабря глава внешнеполитического ведомства Абхазии провел встречу с премьер-министром Сирии Хусейном Арнусой. Стороны обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений и международной повестки. Отмечается, что особое внимание Ардзинба и Арнус уделили вопросам молодежной политики и спорта.
В тот же день Инал Ардзинба встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава заявил, что приложит все усилия для расширения признания независимости Абхазии странами арабского мира.
Кроме того, Башар Асад подчеркнул важность укрепления взаимодействия Абхазии и Сирии в сфере образования, студенческих обменов, научной кооперации, культуры и спорта.
Отдельно была отмечена актуальность борьбы с деструктивным влиянием некоторых международных организаций и западных МНПО, пытающихся вмешиваться во внутренние дела суверенных государств по всему миру.
Асад добавил, что важно привлекать иностранные инвестиции для развития экономик Абхазии и Сирии. Инал Ардзинба в свою очередь сообщил, что президент Абхазии Аслан Бжания прикладывает усилия для формирования благоприятного инвестиционного климата в стране и активно работает с инвесторами.