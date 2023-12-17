https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/v-pir-i-v-mir-kak-vybrat-naryad-na-novyy-god-1049437625.html

В пир и в мир: как выбрать наряд на Новый год

В пир и в мир: как выбрать наряд на Новый год

Новый год – это не только закуп продуктов и подарков, нарезка салатов и генеральная уборка, это повод купить новый наряд, а может даже несколько и блистать. 17.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-17T18:05+0300

2023-12-17T18:05+0300

2023-12-17T18:05+0300

новый год

мода

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Если впереди куча корпоративов и вечеринок, а вы все еще не определились с луком, Sputnik вам поможет.Асмат Цвижба, SputnikКоролева танцполаЕще в 2012 году королева R'n'B Рианна завещала всем дамам "Shine bright like a diamond"". 2023-й внес в моду все блестящее, а Новый год именно тот праздник, когда стоит этой тенденцией воспользоваться.Блестит сейчас все – длинные в пол юбки в пайетках, брючные костюмы а-ля подтанцовка Филиппа Киркорова, платья-комбинации, диско-сумки, штаны-клеш и даже шапочки, как у Керри Бредшоу.Боярыня МорозоваЕще один тренд – "Звенит январская вьюга". Самые модные it-girls стоят в очередях на Красной площади, чтобы снять reals в шубах и меховых шапках. Русская зимняя эстетика сейчас в моде и почему бы не воспользоваться этим в новогоднюю ночь? Вытаскивайте из шкафов мамину шубу, надевайте модный тканевый ободок, подкрасьте скулы розовыми румянами, как будто вы только что вернулись с мороза, и вуаля – вы королева вечеринки.В цветИнститут цвета Pantone ежегодно выбирает цвет года. В 2024 – это персиковый, а точнее "персиковый пушок", как назвали его эксперты по цветам. Они же утверждают, что этот оттенок придаст женственности и спокойствия образу.Словом, можете смело подбирать наряды в нежном персиковом оттенке и хвастаться друзьям, что вы разбираетесь в моде. Персиковым может быть платье-комбинация, длинная атласная юбка, легкая рубашка или свободные штаны, теплый свитер или берет и даже аксессуары.Главное – комфортЕсли вы не собираетесь устраивать пышных посиделок или гламурных вечеринок, а просто отмечаете праздник в кругу семьи и друзей, отличным вариантом для вас станут трикотажные или вязаные костюмы. Найти их сейчас проще простого, их предлагают масс-маркеты, маркет-плейсы и российские дизайнеры.К костюмам можно добавить меховые угги, которые уже давно не выходят из моды, а в этом году в самом тренде угги на высокой подошве, к которым можно добавить гетры, и вы почувствуете себя героиней клипа Алсу на песню "Зимний сон".К тому же, никто не отменял моду на вязаные свитеры с новогодней тематикой и шелковые пижамные костюмы.АксессуарыДаже самый скромный и базовый образ можно обыграть правильно подобранными аксессуарами. Крупные клипсы, сверкающие чокеры из стекляруса или страз, тяжелые золотые или серебряные браслеты в греческом стиле отлично дополнят наряд.А еще в моде жемчуг. Покопайтесь в шкатулке мамы или бабушки, доставайте длинные жемчужные цепи и надевайте их в несколько слоев.

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новый год, мода