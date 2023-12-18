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В духе народных традиций: ансамбль "Гунда" отметил 45-летие
В духе народных традиций: ансамбль "Гунда" отметил 45-летие
Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году, сегодня коллектив отметил свое 45-летие. 18.12.2023, Sputnik Абхазия
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Свой "день рождения" ансамбль "Гунда" встретил на сцене Абхазской госфилармонии. Для большого количества зрителей артистки исполнили как уже известные композиции, так и песни, написанные недавно.Кроме того, на сцене выступили и студенты Государственного училища культуры, они исполнили перед гостями абхазский танец. Также, ученики художественного руководителя ансамбля "Гунда" Розы Чамагуа пели песни и играли на национальных инструментах.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

В духе народных традиций: ансамбль "Гунда" отметил 45-летие

21:12 18.12.2023
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Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году, сегодня коллектив отметил свое 45-летие.
Свой "день рождения" ансамбль "Гунда" встретил на сцене Абхазской госфилармонии.
Для большого количества зрителей артистки исполнили как уже известные композиции, так и песни, написанные недавно.
Кроме того, на сцене выступили и студенты Государственного училища культуры, они исполнили перед гостями абхазский танец. Также, ученики художественного руководителя ансамбля "Гунда" Розы Чамагуа пели песни и играли на национальных инструментах.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В честь 45-го юбилея вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" выступил на сцене Абхазской государственной филармонии.

В честь 45-го юбилея вокально-инструментальный ансамбль &quot;Гунда&quot; выступил на сцене Абхазской государственной филармонии. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В честь 45-го юбилея вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" выступил на сцене Абхазской государственной филармонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Послушать любимый коллектив пришло большое количество людей.

Послушать любимый коллектив пришло большое количество людей. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Послушать любимый коллектив пришло большое количество людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участницы аккомпанировали себе на народных инструментах.

Участницы аккомпанировали себе на народных инструментах. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участницы аккомпанировали себе на народных инструментах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Песни исполнялись на абхазском и русском языках, а также на языках народов Северного Кавказа.

Песни исполнялись на абхазском и русском языках, а также на языках народов Северного Кавказа. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Песни исполнялись на абхазском и русском языках, а также на языках народов Северного Кавказа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гунда" часто представляет абхазскую культуру за рубежом.

&quot;Гунда&quot; часто представляет абхазскую культуру за рубежом. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гунда" часто представляет абхазскую культуру за рубежом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции.

За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гунда" завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале "World Folk", приз "Золотой Орфей".

&quot;Гунда&quot; завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале &quot;World Folk&quot;, приз &quot;Золотой Орфей&quot;. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гунда" завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале "World Folk", приз "Золотой Орфей".

© Sputnik / Томас Тхайцук

На юбилейном концерте присутствовали и бывшие участницы коллектива, в том числе, из первого состава.

На юбилейном концерте присутствовали и бывшие участницы коллектива, в том числе, из первого состава. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На юбилейном концерте присутствовали и бывшие участницы коллектива, в том числе, из первого состава.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки играют на различных инструментах, среди них ачарпын, апхярца, адаул, аюмаа и многое другое.

Девушки играют на различных инструментах, среди них ачарпын, апхярца, адаул, аюмаа и многое другое. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушки играют на различных инструментах, среди них ачарпын, апхярца, адаул, аюмаа и многое другое.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ансамбль, состоящий только из девушек, продолжает традиции, заложенные в самом начале создания коллектива.

Ансамбль, состоящий только из девушек, продолжает традиции, заложенные в самом начале создания коллектива. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ансамбль, состоящий только из девушек, продолжает традиции, заложенные в самом начале создания коллектива.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Его название связано с нартским эпосом, Гунда – это единственная сестра ста братьев. Эпос бытует также у адыгов, осетин, балкарцев и других народов Кавказа.

Его название связано с нартским эпосом, Гунда – это единственная сестра ста братьев. Эпос бытует также у адыгов, осетин, балкарцев и других народов Кавказа. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Его название связано с нартским эпосом, Гунда – это единственная сестра ста братьев. Эпос бытует также у адыгов, осетин, балкарцев и других народов Кавказа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры, они исполнили абхазский танец.

Перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры, они исполнили абхазский танец. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры, они исполнили абхазский танец.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Художественный руководитель коллектива – народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роза Чамагуа.

Художественный руководитель коллектива – народная артистка Абхазии, кавалер ордена &quot;Ахьдз-Апша&quot; III степени Роза Чамагуа. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Художественный руководитель коллектива – народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роза Чамагуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители юбилейного концерта встречали и провожали овациями каждое выступление.

Зрители юбилейного концерта встречали и провожали овациями каждое выступление. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители юбилейного концерта встречали и провожали овациями каждое выступление.

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