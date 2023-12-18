https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/1049503457.html

В духе народных традиций: ансамбль "Гунда" отметил 45-летие

В духе народных традиций: ансамбль "Гунда" отметил 45-летие

Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году, сегодня коллектив отметил свое 45-летие. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

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Свой "день рождения" ансамбль "Гунда" встретил на сцене Абхазской госфилармонии. Для большого количества зрителей артистки исполнили как уже известные композиции, так и песни, написанные недавно.Кроме того, на сцене выступили и студенты Государственного училища культуры, они исполнили перед гостями абхазский танец. Также, ученики художественного руководителя ансамбля "Гунда" Розы Чамагуа пели песни и играли на национальных инструментах.

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