В духе народных традиций: ансамбль "Гунда" отметил 45-летие
В честь 45-го юбилея вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" выступил на сцене Абхазской государственной филармонии.
В честь 45-го юбилея вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" выступил на сцене Абхазской государственной филармонии.
Послушать любимый коллектив пришло большое количество людей.
Послушать любимый коллектив пришло большое количество людей.
Участницы аккомпанировали себе на народных инструментах.
Участницы аккомпанировали себе на народных инструментах.
Песни исполнялись на абхазском и русском языках, а также на языках народов Северного Кавказа.
Песни исполнялись на абхазском и русском языках, а также на языках народов Северного Кавказа.
"Гунда" часто представляет абхазскую культуру за рубежом.
"Гунда" часто представляет абхазскую культуру за рубежом.
За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции.
За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции.
"Гунда" завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале "World Folk", приз "Золотой Орфей".
"Гунда" завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале "World Folk", приз "Золотой Орфей".
На юбилейном концерте присутствовали и бывшие участницы коллектива, в том числе, из первого состава.
На юбилейном концерте присутствовали и бывшие участницы коллектива, в том числе, из первого состава.
Девушки играют на различных инструментах, среди них ачарпын, апхярца, адаул, аюмаа и многое другое.
Девушки играют на различных инструментах, среди них ачарпын, апхярца, адаул, аюмаа и многое другое.
Ансамбль, состоящий только из девушек, продолжает традиции, заложенные в самом начале создания коллектива.
Ансамбль, состоящий только из девушек, продолжает традиции, заложенные в самом начале создания коллектива.
Его название связано с нартским эпосом, Гунда – это единственная сестра ста братьев. Эпос бытует также у адыгов, осетин, балкарцев и других народов Кавказа.
Его название связано с нартским эпосом, Гунда – это единственная сестра ста братьев. Эпос бытует также у адыгов, осетин, балкарцев и других народов Кавказа.
Перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры, они исполнили абхазский танец.
Перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры, они исполнили абхазский танец.
Художественный руководитель коллектива – народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роза Чамагуа.
Художественный руководитель коллектива – народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роза Чамагуа.
Зрители юбилейного концерта встречали и провожали овациями каждое выступление.
Зрители юбилейного концерта встречали и провожали овациями каждое выступление.