https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-obsudil-lasha-ashuba-s-volodinym-i-alborovym-1049495069.html

Межпарламентское сотрудничество обсудил Лаша Ашуба с Володиным и Алборовым

Межпарламентское сотрудничество обсудил Лаша Ашуба с Володиным и Алборовым

На встрече были затронуты вопросы взаимодействия между законодательными органами Абхазии, России, Беларуси и Южной Осетии. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T15:56+0300

2023-12-18T15:56+0300

2023-12-18T18:06+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился в Москве с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным и председателем югоосетинского парламента Аланом Алборовым. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.

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абхазия, россия, южная осетия, новости, народное собрание абхазии, лаша ашуба, вячеслав володин