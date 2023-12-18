https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-obsudil-lasha-ashuba-s-volodinym-i-alborovym-1049495069.html
Межпарламентское сотрудничество обсудил Лаша Ашуба с Володиным и Алборовым
Межпарламентское сотрудничество обсудил Лаша Ашуба с Володиным и Алборовым
На встрече были затронуты вопросы взаимодействия между законодательными органами Абхазии, России, Беларуси и Южной Осетии. 18.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-18T15:56+0300
2023-12-18T15:56+0300
2023-12-18T18:06+0300
в абхазии
абхазия
россия
южная осетия
новости
народное собрание абхазии
лаша ашуба
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047152603_0:59:1620:970_1920x0_80_0_0_ad286cd93a98eb91be0e6735d0cdd3d8.jpg
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился в Москве с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным и председателем югоосетинского парламента Аланом Алборовым. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.
абхазия
россия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047152603_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_7d8b51cace022cc84cbc4bd7040588ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, южная осетия, новости, народное собрание абхазии, лаша ашуба, вячеслав володин
абхазия, россия, южная осетия, новости, народное собрание абхазии, лаша ашуба, вячеслав володин
Межпарламентское сотрудничество обсудил Лаша Ашуба с Володиным и Алборовым
15:56 18.12.2023 (обновлено: 18:06 18.12.2023)
На встрече были затронуты вопросы взаимодействия между законодательными органами Абхазии, России, Беларуси и Южной Осетии.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился в Москве с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным и председателем югоосетинского парламента Аланом Алборовым. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Во встрече также принял участие представитель Нацсобрания Беларуси Владимир Андрейченко.
Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.