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Межпарламентское сотрудничество обсудил Лаша Ашуба с Володиным и Алборовым
Межпарламентское сотрудничество обсудил Лаша Ашуба с Володиным и Алборовым
На встрече были затронуты вопросы взаимодействия между законодательными органами Абхазии, России, Беларуси и Южной Осетии. 18.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился в Москве с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным и председателем югоосетинского парламента Аланом Алборовым. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы. Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.
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абхазия, россия, южная осетия, новости, народное собрание абхазии, лаша ашуба, вячеслав володин
абхазия, россия, южная осетия, новости, народное собрание абхазии, лаша ашуба, вячеслав володин

Межпарламентское сотрудничество обсудил Лаша Ашуба с Володиным и Алборовым

15:56 18.12.2023 (обновлено: 18:06 18.12.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛаша Ашуба
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На встрече были затронуты вопросы взаимодействия между законодательными органами Абхазии, России, Беларуси и Южной Осетии.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился в Москве с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным и председателем югоосетинского парламента Аланом Алборовым. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Во встрече также принял участие представитель Нацсобрания Беларуси Владимир Андрейченко.
Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.
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