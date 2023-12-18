https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/moe-delo-rekvizitor-tatyana-gudz-1049418719.html
Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь
Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь
Реквизитор РУСДРАМа Татьяна Гудзь в эфире радио Sputnik рассказала, как попала в театр и жизнь обучила ремеслу реквизитора, какое наследие ей досталось в... 18.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-18T10:12+0300
2023-12-18T10:12+0300
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Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь
Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь
Реквизитор РУСДРАМа Татьяна Гудзь в эфире радио Sputnik рассказала, как попала в театр и жизнь обучила ремеслу реквизитора, какое наследие ей досталось в послевоенном театре, откуда брать мамалыгу и лаваш для постановки во время гастролей, в каких укромных уголках сцены реквизит ожидает актера и почему в работе реквизитора не должно быть прокола.Татьяна Гудзь работает в Государственном Русском театра драмы с 1995 года. В беседе на радио она вспоминает, с чего начиналась работа после войны, что главное в работе реквизитора, и что такое исходящий реквизит.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, мое дело, русдрам, аудио
подкасты, мое дело, русдрам, аудио
Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь
10:12 18.12.2023 (обновлено: 10:34 18.12.2023)
Реквизитор РУСДРАМа Татьяна Гудзь в эфире радио Sputnik рассказала, как попала в театр и жизнь обучила ремеслу реквизитора, какое наследие ей досталось в послевоенном театре, откуда брать мамалыгу и лаваш для постановки во время гастролей, в каких укромных уголках сцены реквизит ожидает актера и почему в работе реквизитора не должно быть прокола.
Татьяна Гудзь работает в Государственном Русском театра драмы с 1995 года. В беседе на радио она вспоминает, с чего начиналась работа после войны, что главное в работе реквизитора, и что такое исходящий реквизит.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.