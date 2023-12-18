https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/moe-delo-rekvizitor-tatyana-gudz-1049418719.html

Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь

Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь

Реквизитор РУСДРАМа Татьяна Гудзь в эфире радио Sputnik рассказала, как попала в театр и жизнь обучила ремеслу реквизитора, какое наследие ей досталось в... 18.12.2023, Sputnik Абхазия

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Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь Мое дело: реквизитор Татьяна Гудзь

Реквизитор РУСДРАМа Татьяна Гудзь в эфире радио Sputnik рассказала, как попала в театр и жизнь обучила ремеслу реквизитора, какое наследие ей досталось в послевоенном театре, откуда брать мамалыгу и лаваш для постановки во время гастролей, в каких укромных уголках сцены реквизит ожидает актера и почему в работе реквизитора не должно быть прокола.Татьяна Гудзь работает в Государственном Русском театра драмы с 1995 года. В беседе на радио она вспоминает, с чего начиналась работа после войны, что главное в работе реквизитора, и что такое исходящий реквизит.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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