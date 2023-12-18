https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/politolog-obyasnil-s-kakoy-tselyu-vengriya-blokiruet-pomosch-ukraine---1049491089.html

Политолог объяснил, с какой целью Венгрия блокирует помощь Украине

Политолог объяснил, с какой целью Венгрия блокирует помощь Украине

Российский политический эксперт Николай Стариков в эфире радио Sputnik сказала, что позицию венгерского премьера Виктора Орбана в отношении финансовой помощи... 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T14:38+0300

2023-12-18T14:38+0300

2023-12-18T14:38+0300

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Политолог объяснил, с какой целью Венгрия блокирует помощь Украине Политолог объяснил, с какой целью Венгрия блокирует помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсетях о своем решении наложить вето на дополнительные деньги для Украины. Речь идет о 50 млрд евро макрофинансовой помощи на период с 2024 по 2027 годы. Вопрос рассматривался в ходе ночного заседания саммита Евросоюза.Позиция венгерского премьера очень часто диссонирует с мейнстримом ЕС, поскольку далеко не каждый европейский лидер способен демонстрировать подобное упорство и прагматизм."В политике очень важно не выдавать желаемое за действительное, к этому нас постоянно призывают президент России, глава Беларуси и здравый смысл. На своей четырехчасовой встрече с журналистами и гражданами Путин напомнил, что в Европе есть несколько лидеров, отстаивающих суверенитет своих стран, выступающих в интересах своих граждан, и назвал их фамилии, в первую очередь, премьера Венгрии Виктора Орбана. При этом президент РФ справедливо указал, что это не пророссийские политики. В случае Орбана он политик провенгерский, и именно с этих позиций надо оценивать его действия", ― говорит Стариков.Накануне на заседании совета ЕС Виктор Орбан в ключевой момент голосования о начале процесса "вступления Украины в ЕС" встал и вышел из зала. Во время этой прогулки Венгрия заработала 10 млрд евро, которые по удивительному совпадению были разморожены руководством Евросоюза, отмечает Стариков."Орбан не препятствовал принятию решения, которое не имеет никакого практического значения. Но, не участвуя в этом процессе, он таким образом получил деньги для решения текущих задач Венгрии, и это не последнее деньги, которые ЕС готов потратить на цели, в которых заинтересован Будапешт. На кону еще 15 млрд евро", ― рассказывает эксперт.Виктор Орбан не будет препятствовать принятию решений о финансировании Киевского режима со стороны ЕС, к чему подталкивают США, речь идет о новом транше в 50 млрд евро."Не будем его переоценивать, он действует исключительно в интересах Венгрии, не в интересах России", ― говорит эксперт.

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