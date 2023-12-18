https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/vzaimnyy-interes-dzhindzholiya-o-sotrudnichestve-s-rossiey-v-sfere-prav-rebenka-1049442686.html

Взаимный интерес: Джинджолия о сотрудничестве с Россией в сфере прав ребенка

Взаимный интерес: Джинджолия о сотрудничестве с Россией в сфере прав ребенка

Какая работа ведется в Абхазии по защите прав ребенка, как взаимодействуют в этой сфере представители института уполномоченного по защите прав ребенка и других... 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T17:42+0300

2023-12-18T17:42+0300

2023-12-18T17:42+0300

радио

подкасты

взаимный интерес

права ребенка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0e/1049443721_0:0:3381:1902_1920x0_80_0_0_3a377c0eaea1da8e3035a6d1e63cea81.jpg

Взаимный интерес: Джинджолия о сотрудничестве с Россией в сфере прав ребенка Взаимный интерес: Джинджолия о сотрудничестве с Россией в сфере прав ребенка

Какая работа ведется в Абхазии по защите прав ребенка, как взаимодействуют в этой сфере представители института уполномоченного по защите прав ребенка и других структур и организаций Абхазии и России, а также насколько эти связи приносят пользу обеим сторонам, об этом в эфире радио Sputnik рассказала, Мактина Джинджолия, уполномоченной по защите прав ребенка Республики Абхазия.Мактина рассказала о подписанном меморандуме о сотрудничестве с России и в каких направлениях идет взаимодействие между коллегами."У нас было два случая в практике, когда была необходима экстренная помощь детям с российским гражданством на территории Абхазии. Нам была оказана экспертная поддержка. Мы рады тому, что взаимодействие не только прописано на бумаге, но и действительно реализуется на практике", - отметила Джинджолия.Детский омбудсмен Абхазии также рассказала, как идет работа в республики с вопросом кризисного центра в стране, и проектам по патронатным семьям.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, взаимный интерес, права ребенка, аудио