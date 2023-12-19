Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/1049524238.html
Холод - не помеха: шоу-матч "Апсны" vs "Амкал"
Холод - не помеха: шоу-матч "Апсны" vs "Амкал"
Шоу-матч между командами состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник, 19 декабря. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T21:48+0300
2023-12-19T21:48+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/13/1049521190_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_299d034db563faa63fda8c505b5200ff.jpg
Матч вызвал большой интерес среди любителей футбола. Несмотря на прохладную погоду, посмотреть на зрелищную игру пришло большое количество людей. Многие зрители были совсем юными, и они прекрасно знали имена и номера всех футболистов, отчаянно болея за своих кумиров. Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны. В этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/13/1049521190_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ddba1f7fee21a821c9284784b92944a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Холод - не помеха: шоу-матч "Апсны" vs "Амкал"

21:48 19.12.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Шоу-матч между командами состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник, 19 декабря.
Матч вызвал большой интерес среди любителей футбола. Несмотря на прохладную погоду, посмотреть на зрелищную игру пришло большое количество людей.
Многие зрители были совсем юными, и они прекрасно знали имена и номера всех футболистов, отчаянно болея за своих кумиров. Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны.
В этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шоу-матч между командами "Апсны" и "Амкал" состоялся в Сухуме.

Шоу-матч между командами &quot;Апсны&quot; и &quot;Амкал&quot; состоялся в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шоу-матч между командами "Апсны" и "Амкал" состоялся в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра получилась зрелищной, спортсмены друг другу не уступали.

Игра получилась зрелищной, спортсмены друг другу не уступали. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра получилась зрелищной, спортсмены друг другу не уступали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на товарищеский статус матча, обе команды стремились победить.

Несмотря на товарищеский статус матча, обе команды стремились победить. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на товарищеский статус матча, обе команды стремились победить.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амкал" - вторая команда из Медиалиги, приехавшая в Абхазию.

&quot;Амкал&quot; - вторая команда из Медиалиги, приехавшая в Абхазию. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амкал" - вторая команда из Медиалиги, приехавшая в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные болельщики активно поддерживают "Апсны".

Юные болельщики активно поддерживают &quot;Апсны&quot;. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные болельщики активно поддерживают "Апсны".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок абхазской команды эффектно принимает мяч головой.

Игрок абхазской команды эффектно принимает мяч головой. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок абхазской команды эффектно принимает мяч головой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соперники пытаются завладеть мячом.

Соперники пытаются завладеть мячом. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соперники пытаются завладеть мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шоу-матч проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме.

Шоу-матч проходил на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шоу-матч проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики поддерживали игроков не только кричалками - они принесли на трибуны барабаны.

Болельщики поддерживали игроков не только кричалками - они принесли на трибуны барабаны. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики поддерживали игроков не только кричалками - они принесли на трибуны барабаны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Амкала" отдает пас головой партнеру по команде.

Игрок &quot;Амкала&quot; отдает пас головой партнеру по команде. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Амкала" отдает пас головой партнеру по команде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На протяжении всей игры у "Апсны" было преимущество по счету.

На протяжении всей игры у &quot;Апсны&quot; было преимущество по счету. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На протяжении всей игры у "Апсны" было преимущество по счету.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Итоговый счет матча 3:1 в пользу абхазской команды.

Итоговый счет матча 3:1 в пользу абхазской команды. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Итоговый счет матча 3:1 в пользу абхазской команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Счастливые болельщики не скрывают эмоции.

Счастливые болельщики не скрывают эмоции. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Счастливые болельщики не скрывают эмоции.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0