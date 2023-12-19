Холод - не помеха: шоу-матч "Апсны" vs "Амкал"

Матч вызвал большой интерес среди любителей футбола. Несмотря на прохладную погоду, посмотреть на зрелищную игру пришло большое количество людей. Многие зрители были совсем юными, и они прекрасно знали имена и номера всех футболистов, отчаянно болея за своих кумиров. Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны. В этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.
Шоу-матч между командами состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник, 19 декабря.
Матч вызвал большой интерес среди любителей футбола. Несмотря на прохладную погоду, посмотреть на зрелищную игру пришло большое количество людей.
Многие зрители были совсем юными, и они прекрасно знали имена и номера всех футболистов, отчаянно болея за своих кумиров. Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны.
В этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.