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Холод - не помеха: шоу-матч "Апсны" vs "Амкал"

Холод - не помеха: шоу-матч "Апсны" vs "Амкал"

Шоу-матч между командами состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник, 19 декабря. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

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Матч вызвал большой интерес среди любителей футбола. Несмотря на прохладную погоду, посмотреть на зрелищную игру пришло большое количество людей. Многие зрители были совсем юными, и они прекрасно знали имена и номера всех футболистов, отчаянно болея за своих кумиров. Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны. В этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.

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