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Бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане

Бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане

Задержанный подозревается в участии в нападении на Новолакский район Дагестана в 1999 году, одним из последствий этой акции стало начало Второй чеченской... 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T12:55+0300

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Ибрагима Магомедова, бывшего участника банд Шамиля Басаева и Амира Хаттаба задержали в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы ФСБ и Следственного комитета. Уточняется, что Магомедов, который был задержан в селе Новосаситли подозревается в участии в нападении на Новолакский район Дагестана в 1999 году. Он заключен под стражу. Розыск других участников, избежавших наказания, продолжается. Боевики банды Басаева вторглись в Дагестан из Чечни в начале августа 1999 года, захватили несколько населенных пунктов, выбить их военные, внутренние войска и добровольцы смогли только к конце месяца.Но уже в сентябре около двух тысяч исламистов снова вторглись в Новолакский район, захватили дагестанские села Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.

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