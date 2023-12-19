https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/byvshego-chlena-band-basaeva-i-khattaba-zaderzhali-v-dagestane-1049509361.html
Бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане
Бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане
Задержанный подозревается в участии в нападении на Новолакский район Дагестана в 1999 году, одним из последствий этой акции стало начало Второй чеченской... 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T12:55+0300
2023-12-19T12:55+0300
2023-12-19T13:37+0300
новости
россия
дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/74/1029517456_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_85c0657347d16a6c4a931d56c852616d.jpg
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Ибрагима Магомедова, бывшего участника банд Шамиля Басаева и Амира Хаттаба задержали в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы ФСБ и Следственного комитета. Уточняется, что Магомедов, который был задержан в селе Новосаситли подозревается в участии в нападении на Новолакский район Дагестана в 1999 году. Он заключен под стражу. Розыск других участников, избежавших наказания, продолжается. Боевики банды Басаева вторглись в Дагестан из Чечни в начале августа 1999 года, захватили несколько населенных пунктов, выбить их военные, внутренние войска и добровольцы смогли только к конце месяца.Но уже в сентябре около двух тысяч исламистов снова вторглись в Новолакский район, захватили дагестанские села Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
россия
дагестан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/74/1029517456_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f611ac81b3debc8005c19ae5ae08b96.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, дагестан
новости, россия, дагестан
Бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане
12:55 19.12.2023 (обновлено: 13:37 19.12.2023)
Задержанный подозревается в участии в нападении на Новолакский район Дагестана в 1999 году, одним из последствий этой акции стало начало Второй чеченской войны.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik.
Ибрагима Магомедова, бывшего участника банд Шамиля Басаева и Амира Хаттаба задержали в Дагестане, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службы ФСБ и Следственного комитета.
"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания", — указали в материале.
Уточняется, что Магомедов, который был задержан в селе Новосаситли подозревается в участии в нападении на Новолакский район Дагестана в 1999 году. Он заключен под стражу. Розыск других участников, избежавших наказания, продолжается.
Боевики банды Басаева вторглись в Дагестан из Чечни в начале августа 1999 года, захватили несколько населенных пунктов, выбить их военные, внутренние войска и добровольцы смогли только к конце месяца.
Но уже в сентябре около двух тысяч исламистов снова вторглись в Новолакский район, захватили дагестанские села Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.