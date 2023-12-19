https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/klimenko-o-novykh-sanktsiyakh-es-protiv-rossii-mekhanicheskaya-istoriya---1049510616.html
Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история
Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik прокомментировал 12-й пакет санкций Евросюза против России. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T14:25+0300
2023-12-19T14:25+0300
2023-12-19T14:25+0300
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Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история
Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история
Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, он в том числе включает запрет на импорт российских алмазов, сказано в пресс-релизе Совета ЕС.Также "Совет вводит более строгие правила соблюдения, чтобы поддержать введение ограничения цен на нефть и пресечь попытки его обхода", говорится в сообщении.В частности, государства ЕС теперь обязаны информировать Еврокомиссию о продаже танкеров третьим странам.Российские предприниматели уже забыли про Европу, сказал в эфире радио Sputnik."Они пытаются добиться, чтобы цена на нефть из РФ была все-таки фиксированной, но забывают, что тот мир, который не европейский, он очень большой, он по населению больше, чем Европа. Или забывают, или не хотят знать... Я общаюсь очень много с предпринимателями – мы уже про Европу забыли. Основная история – это поставки из Китая, Азии – Вьетнама, Индии и так далее. Мне кажется, что все, что происходит (с санкциями ЕС) – это механическая история: продлили и продлили. Я бы не возводил в абсолют происходящие события. Они пишут свое, мы делаем свое. Наша задача – грузить танкеры нефтью и выстраивать логистику", – сказал Клименко в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
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подкасты, европа, санкции, россия, аудио
подкасты, европа, санкции, россия, аудио
Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik прокомментировал 12-й пакет санкций Евросюза против России.
Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, он в том числе включает запрет на импорт российских алмазов, сказано в пресс-релизе Совета ЕС.
Также "Совет вводит более строгие правила соблюдения, чтобы поддержать введение ограничения цен на нефть и пресечь попытки его обхода", говорится в сообщении.
В частности, государства ЕС теперь обязаны информировать Еврокомиссию о продаже танкеров третьим странам.
Российские предприниматели уже забыли про Европу, сказал в эфире радио Sputnik.
"Они пытаются добиться, чтобы цена на нефть из РФ была все-таки фиксированной, но забывают, что тот мир, который не европейский, он очень большой, он по населению больше, чем Европа. Или забывают, или не хотят знать... Я общаюсь очень много с предпринимателями – мы уже про Европу забыли. Основная история – это поставки из Китая, Азии – Вьетнама, Индии и так далее. Мне кажется, что все, что происходит (с санкциями ЕС) – это механическая история: продлили и продлили. Я бы не возводил в абсолют происходящие события. Они пишут свое, мы делаем свое. Наша задача – грузить танкеры нефтью и выстраивать логистику", – сказал Клименко в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.