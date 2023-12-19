https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/klimenko-o-novykh-sanktsiyakh-es-protiv-rossii-mekhanicheskaya-istoriya---1049510616.html

Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история

Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радио Sputnik прокомментировал 12-й пакет санкций Евросюза против России. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T14:25+0300

2023-12-19T14:25+0300

2023-12-19T14:25+0300

радио

подкасты

европа

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/13/1049510271_2:0:1024:575_1920x0_80_0_0_de2c3e6e041df8aa81daf06f701da89f.jpg

Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история Клименко о новых санкциях ЕС против России: механическая история

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, он в том числе включает запрет на импорт российских алмазов, сказано в пресс-релизе Совета ЕС.Также "Совет вводит более строгие правила соблюдения, чтобы поддержать введение ограничения цен на нефть и пресечь попытки его обхода", говорится в сообщении.В частности, государства ЕС теперь обязаны информировать Еврокомиссию о продаже танкеров третьим странам.Российские предприниматели уже забыли про Европу, сказал в эфире радио Sputnik."Они пытаются добиться, чтобы цена на нефть из РФ была все-таки фиксированной, но забывают, что тот мир, который не европейский, он очень большой, он по населению больше, чем Европа. Или забывают, или не хотят знать... Я общаюсь очень много с предпринимателями – мы уже про Европу забыли. Основная история – это поставки из Китая, Азии – Вьетнама, Индии и так далее. Мне кажется, что все, что происходит (с санкциями ЕС) – это механическая история: продлили и продлили. Я бы не возводил в абсолют происходящие события. Они пишут свое, мы делаем свое. Наша задача – грузить танкеры нефтью и выстраивать логистику", – сказал Клименко в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

европа

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, европа, санкции, россия, аудио