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Помочь ближнему: как Абхазия не оставила жителей Донбасса в беде

Помочь ближнему: как Абхазия не оставила жителей Донбасса в беде

В интервью Sputnik войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии, руководитель штаба помощи Донбассу Вадим Мироненко рассказал о том, какую помощь... 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T19:06+0300

2023-12-19T19:06+0300

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Еще 10 лет назад в Абхазии начал работать штаб помощи Донбассу. Все это время организация систематически поддерживает жителей региона, которые оказались в тяжелой ситуации.“Помощь идет по сегодняшний день. Я приехал недавно, мы помогали подшефным детям, инвалидам. Кто-то уже взрослый, кто-то молодой, кто-то - еще совсем ребятишки. Мы дружим уже несколько лет, оказываем систематическую помощь. В планах сделать более 1000 подарков детям, чьи отцы сейчас на фронте, чьи родители погибли”, - отметил Мироненко.По его словам, в Абхазии также создана единая организация “Доброволец”, которая объединяет добровольцев, участников СВО и волонтеров. В организацию входят более 100 человек.

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