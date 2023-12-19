https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-rol-yadernoy-triady-suschestvenno-vozrosla-1049510860.html

Путин: роль ядерной триады существенно возросла

Путин: роль ядерной триады существенно возросла

Заседание коллегии Министерства обороны, в котором принял участие Верховный главнокомандующий Владимир Путин, прошло в Москве во вторник, 19 декабря. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T14:11+0300

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владимир путин

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В условиях меняющихся военных угроз выросла роль ядерной триады, обеспечивающей стратегический баланс, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.Президент добавил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", уже были приняты четыре атомные подлодки, поступило четыре ракетоносца Ту-160М.Достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады должны стать ориентиром и для работы по обычным вооружениям и технике, подчеркнул Путин. Для этого в 2024 году объемы закупок и ремонт техники будут увеличены."Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - добавил он.Глава государства добавил, что российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события и потребности тех, кто непосредственно воюет на поле боя.

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