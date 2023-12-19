https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/putin-rol-yadernoy-triady-suschestvenno-vozrosla-1049510860.html
Путин: роль ядерной триады существенно возросла
Путин: роль ядерной триады существенно возросла
Заседание коллегии Министерства обороны, в котором принял участие Верховный главнокомандующий Владимир Путин, прошло в Москве во вторник, 19 декабря. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T14:11+0300
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2023-12-19T15:02+0300
владимир путин
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. В условиях меняющихся военных угроз выросла роль ядерной триады, обеспечивающей стратегический баланс, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.Президент добавил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", уже были приняты четыре атомные подлодки, поступило четыре ракетоносца Ту-160М.Достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады должны стать ориентиром и для работы по обычным вооружениям и технике, подчеркнул Путин. Для этого в 2024 году объемы закупок и ремонт техники будут увеличены."Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - добавил он.Глава государства добавил, что российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события и потребности тех, кто непосредственно воюет на поле боя.
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владимир путин, россия, новости
владимир путин, россия, новости
Путин: роль ядерной триады существенно возросла
14:11 19.12.2023 (обновлено: 15:02 19.12.2023)
Заседание коллегии Министерства обороны, в котором принял участие Верховный главнокомандующий Владимир Путин, прошло в Москве во вторник, 19 декабря.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik.
В условиях меняющихся военных угроз выросла роль ядерной триады, обеспечивающей стратегический баланс, заявил
президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
"В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95 процентов, а морской компоненты – практически до 100 процентов", - сказал он.
Президент добавил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард", уже были приняты четыре атомные подлодки, поступило четыре ракетоносца Ту-160М.
Достигнутые показатели в переоснащении ядерной триады должны стать ориентиром и для работы по обычным вооружениям и технике, подчеркнул Путин. Для этого в 2024 году объемы закупок и ремонт техники будут увеличены.
"Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - добавил он.
Глава государства добавил, что российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события и потребности тех, кто непосредственно воюет на поле боя.