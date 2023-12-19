https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/skafar-rasskazal-o-situatsii-s-kurinymi-yaytsami-v-abkhazii-1049492791.html
Скафарь рассказал о ситуации с куриными яйцами в Абхазии
Скафарь рассказал о ситуации с куриными яйцами в Абхазии
Что сейчас происходит на продовольственном рынке Абхазии с куриным яйцом и мясом птицы, с чем связан рост цен, и поможет ли ситуации импорт продукции в Россию... 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T09:59+0300
2023-12-19T09:59+0300
2023-12-19T11:05+0300
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Скафарь рассказал о ситуации с куриными яйцами в Абхазии
Скафарь рассказал о ситуации с куриными яйцами в Абхазии
В России фиксируется резкий рост цен на яйца и куриное мясо, причиной которого президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал сбой в работе правительства, которое не смогло удовлетворить повысившийся спрос.По словам представителя абхазской компании официальных поставок яиц в республику сейчас нет."Поставки прекратились еще с конца ноября. Мы писали письма нашим поставщикам о том, что мы занимаемся снабжением санаторно-курортных учреждений, то есть кормим тех же россиян, которые приезжают на отдых к нам, но эти письма не возымели никакой силы, и по-прежнему яйцо не отгружается", - сказал Скафарь.Он также рассказал, с чем связан дефицит на российском рынке, и почему подорожали яйца.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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россия, продовольствие, абхазия, аудио
россия, продовольствие, абхазия, аудио
Скафарь рассказал о ситуации с куриными яйцами в Абхазии
09:59 19.12.2023 (обновлено: 11:05 19.12.2023)
Что сейчас происходит на продовольственном рынке Абхазии с куриным яйцом и мясом птицы, с чем связан рост цен, и поможет ли ситуации импорт продукции в Россию, об этом в эфире радио Sputnik рассказал один из поставщиков продуктов из России в Абхазию Николай Скафарь.
В России фиксируется резкий рост цен на яйца и куриное мясо, причиной которого президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал сбой в работе правительства, которое не смогло удовлетворить повысившийся спрос.
По словам представителя абхазской компании официальных поставок яиц в республику сейчас нет.
"Поставки прекратились еще с конца ноября. Мы писали письма нашим поставщикам о том, что мы занимаемся снабжением санаторно-курортных учреждений, то есть кормим тех же россиян, которые приезжают на отдых к нам, но эти письма не возымели никакой силы, и по-прежнему яйцо не отгружается", - сказал Скафарь.
Он также рассказал, с чем связан дефицит на российском рынке, и почему подорожали яйца.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.