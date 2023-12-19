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Трапш о статусе кандидата в Евросоюз для Грузии: поощрение за правильное поведение

Трапш о статусе кандидата в Евросоюз для Грузии: поощрение за правильное поведение

Грузия стала кандидатом в члены ЕС. Такое решение было принято на саммите лидеров в Брюсселе 14 декабря. Как быстро Грузия сможет стать членом ЕС и чего от... 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T18:41+0300

2023-12-19T18:41+0300

2023-12-19T18:41+0300

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Трапш о статусе кандидата в ЕС для Грузии: поощрение за правильное поведение Трапш о статусе кандидата в ЕС для Грузии: поощрение за правильное поведение

Грузия стала кандидатом в члены ЕС. Такое решение было принято на саммите лидеров в Брюсселе 14 декабря. Как быстро Грузия сможет стать членом ЕС и чего от этого ожидать в Абхазии, как это решение скажется на взаимоотношениях Грузии и России, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.Есть масса примеров, когда такое решение, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе Европейский Союз абсолютно ни к чему не обязывает, считает политолог. Подобное решение было принято и в отношении Турции более 20 лет тому назад, но страна до сих пор не член ЕС, заметил Трапш."Здесь речь идет о том, что Грузии как и некоторым другим государствам выдали некоторое моральное поощрение за правильную позицию, но это не означает, что решение вопроса состоится в ближайшей перспективе. Само решение, несмотря на то, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, свидетельствует о том, что Запад, такая позиция устраивает", - отметил политолог.Он также подчеркнул, что для ЕС далеко идущих политических или идеологических издержек пока мало, чем те, что связаны с экономической интеграцией, будь Грузия членом Европейского Союза.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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