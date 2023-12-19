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Запрещенные вещества изъяли у двоих жителей Абхазии
Запрещенные вещества изъяли у двоих жителей Абхазии
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещенные наркотические и психотропные вещества у двоих жителей Абхазии. Об этом... 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T18:24+0300
2023-12-19T18:24+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещенные наркотические и психотропные вещества у двоих жителей Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.Стеклянную банку с марихуаной обнаружили 29-летнего жителя Сухума Дмитрия Панаетова. У него изъяли более 32 граммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере без цели сбыта. В отношении Панаетова определена мера принуждения в виде подписки о невыезде. Кроме того, на посту ГАИ "Мюссера" был задержан автомобиль, за рулем которого сидел житель республики Аляс Партанадзе. У него изъяли капсулы с психотропным веществом "Прегабалин".Уточняется, что Партанадзе - подозреваемый в краже в крупном размере, которая была совершена ранее. Согласно решению суда, он должен был находиться под домашним арестом.Дело о краже и дело о хранении и незаконном хранении и перевозке психотропных веществ были соединены в одно производство. Суд изменил меру пресечения, Аляс Партанадзе был заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/zhitelya-kutola-zaderzhali-po-podozreniyu-v-khranenii-i-perevozke-marikhuany-1049469573.html
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абхазия, новости, наркотики
Запрещенные вещества изъяли у двоих жителей Абхазии
18:24 19.12.2023 (обновлено: 20:56 19.12.2023) СУХУМ, 19 дек - Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещенные наркотические и психотропные вещества у двоих жителей Абхазии. Об этом сообщает
пресс-служба МВД.
Стеклянную банку с марихуаной обнаружили 29-летнего жителя Сухума Дмитрия Панаетова. У него изъяли более 32 граммов наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере без цели сбыта. В отношении Панаетова определена мера принуждения в виде подписки о невыезде.
Кроме того, на посту ГАИ "Мюссера" был задержан автомобиль, за рулем которого сидел житель республики Аляс Партанадзе. У него изъяли капсулы с психотропным веществом "Прегабалин".
Уточняется, что Партанадзе - подозреваемый в краже в крупном размере, которая была совершена ранее. Согласно решению суда, он должен был находиться под домашним арестом.
Дело о краже и дело о хранении и незаконном хранении и перевозке психотропных веществ были соединены в одно производство. Суд изменил меру пресечения, Аляс Партанадзе был заключен под стражу.