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Запрещенные вещества изъяли у двоих жителей Абхазии

Запрещенные вещества изъяли у двоих жителей Абхазии

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещенные наркотические и психотропные вещества у двоих жителей Абхазии. Об этом... 19.12.2023, Sputnik Абхазия

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2023-12-19T18:24+0300

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещенные наркотические и психотропные вещества у двоих жителей Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.Стеклянную банку с марихуаной обнаружили 29-летнего жителя Сухума Дмитрия Панаетова. У него изъяли более 32 граммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере без цели сбыта. В отношении Панаетова определена мера принуждения в виде подписки о невыезде. Кроме того, на посту ГАИ "Мюссера" был задержан автомобиль, за рулем которого сидел житель республики Аляс Партанадзе. У него изъяли капсулы с психотропным веществом "Прегабалин".Уточняется, что Партанадзе - подозреваемый в краже в крупном размере, которая была совершена ранее. Согласно решению суда, он должен был находиться под домашним арестом.Дело о краже и дело о хранении и незаконном хранении и перевозке психотропных веществ были соединены в одно производство. Суд изменил меру пресечения, Аляс Партанадзе был заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/zhitelya-kutola-zaderzhali-po-podozreniyu-v-khranenii-i-perevozke-marikhuany-1049469573.html

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