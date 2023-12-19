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Пострадавшую из-за взрыва петарды в Гагре вывезли в Сочи
Пострадавшую из-за взрыва петарды в Гагре вывезли в Сочи
В абхазском сегменте социальных сетей появилось видео, на котором видно, что в руках девушки взрывается петарда. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T11:23+0300
2023-12-19T11:23+0300
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Жительницу Гагры, пострадавшую от взрыва петарды, госпитализировали в Сочи. Об этом Sputnik сообщили в Гагрской ЦРБ. После этого пострадавшую вывезли в Россию, информация о состоянии ее здоровья на сегодня пока не поступала. Причины произошедшего медикам неизвестны, но они назвали взрыв петарды наиболее вероятной причиной травм. Это подтверждает также видео, распространенное в социальных сетях. В ЦРБ также уточнили, что это первый подобный случай в нынешнем году. В 2022 году от взрыва петарды в руке в Гагре пострадал один мужчина.
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Пострадавшую из-за взрыва петарды в Гагре вывезли в Сочи
11:23 19.12.2023 (обновлено: 12:00 19.12.2023)
В абхазском сегменте социальных сетей появилось видео, на котором видно, что в руках девушки взрывается петарда.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Жительницу Гагры, пострадавшую от взрыва петарды, госпитализировали в Сочи. Об этом Sputnik сообщили в Гагрской ЦРБ.
В медучреждении уточнили, что после поступления пациентки вечером в четверг, 14 декабря, ей оказали первую медицинскую помощь.
После этого пострадавшую вывезли в Россию, информация о состоянии ее здоровья на сегодня пока не поступала.
Причины произошедшего медикам неизвестны, но они назвали взрыв петарды наиболее вероятной причиной травм. Это подтверждает также видео, распространенное в социальных сетях.
В ЦРБ также уточнили, что это первый подобный случай в нынешнем году. В 2022 году от взрыва петарды в руке в Гагре пострадал один мужчина.