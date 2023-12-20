https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/armyanskiy-regulyator-priostanovil-litsenziyu-veschatelya-radio-sputnik-armeniya--1049536818.html

Армянский регулятор приостановил лицензию вещателя радио Sputnik Армения

Армянский регулятор приостановил лицензию вещателя радио Sputnik Армения

Возбуждено два административных производства в отношении радио Sputnik Армения. 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T19:05+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения, сообщается в среду на сайте регулятора. В комиссии уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Регулятор утверждает, что автор и ведущий передачи якобы использовал в адрес Республики Армения и народа, "ироничные и уничижительные выражения, давая оценки, не имея на это право как политический комментатор и ведущий, являющийся иностранным гражданином". Второе административное производство было инициировано в связи с программой "Абовян Тайм". Комиссия утверждает, что в этой программе звучали мнения и информация, которые не соответствуют действительности и якобы даже вызывают панику среди людей. В рамках второго производства комиссия также наложила штраф в размере порядка 1,2 тысячи долларов по текущему курсу. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично ответила на решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения, заявив, что это "драма на 500 тысяч драмов, эфенди опять обиделся".

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