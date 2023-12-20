https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/arsaliya-o-konkurse-luchshaya-rabota-goda-pervyy-kriteriy--khudozhestvennaya-tsennost--1049528350.html
Арсалия о конкурсе "Лучшая работа года": первый критерий – художественная ценность
Арсалия о конкурсе "Лучшая работа года": первый критерий – художественная ценность
Союз художников озвучил имена победителей конкурса среди художников "Лучшая работа года". Чем запомнился этот конкурс, какие критерии оценки, об этом в эфире... 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T11:00+0300
2023-12-20T11:00+0300
2023-12-20T11:36+0300
радио
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Арсалия о конкурсе "Лучшая работа года": первый критерий – художественная ценность
Арсалия о конкурсе "Лучшая работа года": первый критерий – художественная ценность
Ежегодно члены государственной комиссии оценивают картины, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные абхазскими художниками. В этом году триптих "Натюрморт" художника Руслана Габлия стал победителем государственной премии "Лучшая работа года". Второе место заняла скульптура Амирана Адлейба "Стеснение души" памяти Сарии Лакоба, третье – работа Дианы Хинтба "Набережная". Кроме того, грамоты от Министерства культуры получили художники Илья Цвижба и Апща Хагба.Самый первый критерий отбора – художественная ценность работы, сказала Арсалия в интервью радио."Лучшую работу выбрать, где каждый профессиональный художник, через свой индивидуальный стиль представляет свою работу, очень сложно, и все это понимают. Премия рассматривает все жанры," - сказала Арсалия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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подкасты, центральный выставочный зал г. сухум, министерство культуры абхазии, аудио
подкасты, центральный выставочный зал г. сухум, министерство культуры абхазии, аудио
Арсалия о конкурсе "Лучшая работа года": первый критерий – художественная ценность
11:00 20.12.2023 (обновлено: 11:36 20.12.2023)
Союз художников озвучил имена победителей конкурса среди художников "Лучшая работа года". Чем запомнился этот конкурс, какие критерии оценки, об этом в эфире радио Sputnik рассказала Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.
Ежегодно члены государственной комиссии оценивают картины, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные абхазскими художниками. В этом году триптих "Натюрморт" художника Руслана Габлия стал победителем государственной премии "Лучшая работа года". Второе место заняла скульптура Амирана Адлейба "Стеснение души" памяти Сарии Лакоба, третье – работа Дианы Хинтба "Набережная". Кроме того, грамоты от Министерства культуры получили художники Илья Цвижба и Апща Хагба.
Самый первый критерий отбора – художественная ценность работы, сказала Арсалия в интервью радио.
"Лучшую работу выбрать, где каждый профессиональный художник, через свой индивидуальный стиль представляет свою работу, очень сложно, и все это понимают. Премия рассматривает все жанры," - сказала Арсалия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.