https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/bolee-18-mln-kontrabandnykh-sigaret-izyali-tamozhenniki-na-granitse-s-abkhaziey-s-nachala-goda-1049531444.html
Более 1,8 млн контрабандных сигарет изъяли таможенники на границе с Абхазией с начала года
Более 1,8 млн контрабандных сигарет изъяли таможенники на границе с Абхазией с начала года
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более 1,8 миллиона контрабандных сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией с начала 2023 года, сообщила пресс-служба... 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T12:25+0300
2023-12-20T12:25+0300
2023-12-20T13:02+0300
в абхазии
таможня
абхазия
россия
сигареты
контрабанда
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более 1,8 миллиона контрабандных сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией с начала 2023 года, сообщила пресс-служба города Сочи Краснодарской таможни.Так, 20 декабря Краснодарская таможня сообщила, что российские таможенники совместно с погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю задержали два внедорожника с контрабандными сигаретами.Машины следовали из Абхазии. Из CHEVROLET LANOS изъяли 1200 пачек сигарет "BUSINESS ROYALS" без российских акцизных марок и обязательной маркировки.Из TOYOTA ALPHARD - 730 не задекларированных пачек MORIO CRYSTAL GOLD SLIMS.Возбуждены дела об административных правонарушениях.
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таможня, абхазия, россия, сигареты, контрабанда
таможня, абхазия, россия, сигареты, контрабанда
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более 1,8 миллиона контрабандных сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией с начала 2023 года, сообщила пресс-служба города Сочи Краснодарской таможни.
Отмечается, что всего с начала 2023 года выявлено 463 факта незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу, в том числе 74 факта – с сокрытием от таможенного контроля. Возбуждено 922 дела об АП, два уголовных дела.
Так, 20 декабря Краснодарская таможня сообщила, что российские таможенники совместно с погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю задержали два внедорожника с контрабандными сигаретами.
Машины следовали из Абхазии. Из CHEVROLET LANOS изъяли 1200 пачек сигарет "BUSINESS ROYALS" без российских акцизных марок и обязательной маркировки.
Из TOYOTA ALPHARD - 730 не задекларированных пачек MORIO CRYSTAL GOLD SLIMS.
Возбуждены дела об административных правонарушениях.