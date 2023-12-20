https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/bolee-18-mln-kontrabandnykh-sigaret-izyali-tamozhenniki-na-granitse-s-abkhaziey-s-nachala-goda-1049531444.html

Более 1,8 млн контрабандных сигарет изъяли таможенники на границе с Абхазией с начала года

Более 1,8 млн контрабандных сигарет изъяли таможенники на границе с Абхазией с начала года

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более 1,8 миллиона контрабандных сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией с начала 2023 года, сообщила пресс-служба... 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T12:25+0300

2023-12-20T12:25+0300

2023-12-20T13:02+0300

в абхазии

таможня

абхазия

россия

сигареты

контрабанда

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Более 1,8 миллиона контрабандных сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией с начала 2023 года, сообщила пресс-служба города Сочи Краснодарской таможни.Так, 20 декабря Краснодарская таможня сообщила, что российские таможенники совместно с погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю задержали два внедорожника с контрабандными сигаретами.Машины следовали из Абхазии. Из CHEVROLET LANOS изъяли 1200 пачек сигарет "BUSINESS ROYALS" без российских акцизных марок и обязательной маркировки.Из TOYOTA ALPHARD - 730 не задекларированных пачек MORIO CRYSTAL GOLD SLIMS.Возбуждены дела об административных правонарушениях.

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таможня, абхазия, россия, сигареты, контрабанда