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Делегация МВД России прибыла в Абхазию
Делегация МВД России прибыла в Абхазию
Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с представителями российской делегации в среду, 20 декабря. 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T18:20+0300
2023-12-20T18:20+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Делегация МВД России прибыла в Абхазию для оказания практической и методической помощи абхазским коллегам, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Отмечается, что в рамках визита будут решаться вопросы практического взаимодействия органов внутренних дел, будут сверены пункты реализации Соглашения "О софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия".Кроме того, российская и абхазская стороны сверят сведения в сфере пенсионного обеспечения сотрудников МВД Абхазии.Во встрече приняли участие заместители министра внутренних дел Беслан Чкадуа и Тенгиз Нармания, главный советник министра Инал Маршания.Министр поручил заместителю Беслану Чкадуа оказать содействие сотрудникам МВД России в решении поставленных перед ними задач.
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мвд абхазии, россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии
мвд абхазии, россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Делегация МВД России прибыла в Абхазию
18:20 20.12.2023 (обновлено: 19:09 20.12.2023)
Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с представителями российской делегации в среду, 20 декабря.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Делегация МВД России прибыла в Абхазию для оказания практической и методической помощи абхазским коллегам, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Отмечается, что в рамках визита будут решаться вопросы практического взаимодействия органов внутренних дел, будут сверены пункты реализации Соглашения "О софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия".
Кроме того, российская и абхазская стороны сверят сведения в сфере пенсионного обеспечения сотрудников МВД Абхазии.
Во встрече приняли участие заместители министра внутренних дел Беслан Чкадуа и Тенгиз Нармания, главный советник министра Инал Маршания.
Министр поручил заместителю Беслану Чкадуа оказать содействие сотрудникам МВД России в решении поставленных перед ними задач.