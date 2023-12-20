https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/delegatsiya-mvd-rossii-pribyla-v-abkhaziyu-1049534833.html

Делегация МВД России прибыла в Абхазию

Делегация МВД России прибыла в Абхазию

Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с представителями российской делегации в среду, 20 декабря. 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T18:20+0300

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Делегация МВД России прибыла в Абхазию для оказания практической и методической помощи абхазским коллегам, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Отмечается, что в рамках визита будут решаться вопросы практического взаимодействия органов внутренних дел, будут сверены пункты реализации Соглашения "О софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия".Кроме того, российская и абхазская стороны сверят сведения в сфере пенсионного обеспечения сотрудников МВД Абхазии.Во встрече приняли участие заместители министра внутренних дел Беслан Чкадуа и Тенгиз Нармания, главный советник министра Инал Маршания.Министр поручил заместителю Беслану Чкадуа оказать содействие сотрудникам МВД России в решении поставленных перед ними задач.

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Sputnik Абхазия

мвд абхазии, россия, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии