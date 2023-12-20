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Назначен зампредседателя Службы госбезопасности Абхазии
Назначен зампредседателя Службы госбезопасности Абхазии
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Заместителем председателя Службы госбезопасности Абхазии указом президента назначен Дмитрий Кучуберия. 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T16:00+0300
2023-12-20T16:00+0300
2023-12-20T16:46+0300
в абхазии
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Заместителем председателя Службы госбезопасности Абхазии указом президента назначен Дмитрий Кучуберия.1 сентября председателем СГБ был назначен полковник Тимур Ахиба.20 декабря сотрудники и ветераны СГБ отмечают профессиональный праздник. Президент Аслан Бжания поздравил их и подчеркнул, что служба органов государственной безопасности сопряжена с высокими рисками, требует профессионализма, мужества и постоянного усовершенствования навыков.Он отметил, что Абхазия сталкивается как с внешними, так и внутренними угрозами, и что существуют силы, заинтересованные в ликвидации независимого абхазского государства. Аслан Бжания выразил уверенность, что Служба государственной безопасности любой ценой решит стоящие перед ней задачи
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абхазия, аслан бжания
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Заместителем председателя Службы госбезопасности Абхазии указом президента назначен Дмитрий Кучуберия.
1 сентября председателем СГБ был назначен полковник Тимур Ахиба.
20 декабря сотрудники и ветераны СГБ отмечают профессиональный праздник.
Президент Аслан Бжания поздравил их и подчеркнул, что служба органов государственной безопасности сопряжена с высокими рисками, требует профессионализма, мужества и постоянного усовершенствования навыков.
Он отметил, что Абхазия сталкивается как с внешними, так и внутренними угрозами, и что существуют силы, заинтересованные в ликвидации независимого абхазского государства.
"Точечно бьют по нашим ключевым вопросам - взаимоотношениям с Российской Федерацией, что, на мой взгляд, является основной угрозой на сегодняшний день. Нам выпал исторический шанс иметь свой дом. У нас есть союзники, которые нам помогают в строительстве этого дома. И мы должны строить его вместе, а для этого нужно быть открытыми", - отметил Президент.
Аслан Бжания выразил уверенность, что Служба государственной безопасности любой ценой решит стоящие перед ней задачи