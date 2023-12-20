Назначен зампредседателя Службы госбезопасности Абхазии

"Точечно бьют по нашим ключевым вопросам - взаимоотношениям с Российской Федерацией, что, на мой взгляд, является основной угрозой на сегодняшний день. Нам выпал исторический шанс иметь свой дом. У нас есть союзники, которые нам помогают в строительстве этого дома. И мы должны строить его вместе, а для этого нужно быть открытыми", - отметил Президент.