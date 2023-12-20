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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/pyatdesyat-tonn-gumanitarnogo-gruza-dostavyat-iz-abkhazii-v-novye-regiony-rossii-1049532855.html
Пятьдесят тонн гуманитарного груза доставят из Абхазии в новые регионы России
Пятьдесят тонн гуманитарного груза доставят из Абхазии в новые регионы России
Гуманитарный груз сформирован по поручению президента Аслана Бжания. 20.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Пятьдесят тонн цитрусовых и бутилированной воды доставят из Абхазии в Донецкую и Луганскую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщили в МЧС республики. В рамках поездки запланированы встречи с главами субъектов, обсуждения вопросов их взаимодействия с Абхазией.
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мчс абхазии, абхазия, гуманитарная помощь, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
мчс абхазии, абхазия, гуманитарная помощь, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия

Пятьдесят тонн гуманитарного груза доставят из Абхазии в новые регионы России

14:35 20.12.2023 (обновлено: 14:43 20.12.2023)
© Foto / МЧС АбхазииКолонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом направилась ранним утром из Сухума в новые регионы России.
Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом направилась ранним утром из Сухума в новые регионы России. - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2023
© Foto / МЧС Абхазии
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Гуманитарный груз сформирован по поручению президента Аслана Бжания.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Пятьдесят тонн цитрусовых и бутилированной воды доставят из Абхазии в Донецкую и Луганскую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщили в МЧС республики.
Колонна с гуманитарным грузом отправилась в новые регионы России утром 20 декабря. Доставкой руководит спецпредставитель президента Лев Квициния.
В рамках поездки запланированы встречи с главами субъектов, обсуждения вопросов их взаимодействия с Абхазией.
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