https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/pyatdesyat-tonn-gumanitarnogo-gruza-dostavyat-iz-abkhazii-v-novye-regiony-rossii-1049532855.html

Пятьдесят тонн гуманитарного груза доставят из Абхазии в новые регионы России

Пятьдесят тонн гуманитарного груза доставят из Абхазии в новые регионы России

Гуманитарный груз сформирован по поручению президента Аслана Бжания. 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T14:35+0300

2023-12-20T14:35+0300

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в абхазии

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абхазия

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луганская народная республика

россия

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Пятьдесят тонн цитрусовых и бутилированной воды доставят из Абхазии в Донецкую и Луганскую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщили в МЧС республики. В рамках поездки запланированы встречи с главами субъектов, обсуждения вопросов их взаимодействия с Абхазией.

абхазия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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мчс абхазии, абхазия, гуманитарная помощь, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия