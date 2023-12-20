https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/rosgranstroy-reglamentnye-raboty-na-granitse-s-abkhaziey-ne-svyazany-s-rekonstruktsiey-mapp-1049526194.html

Росгранстрой: регламентные работы на границе с Абхазией не связаны с реконструкцией МАПП

Росгранстрой: регламентные работы на границе с Абхазией не связаны с реконструкцией МАПП

Пропускная способность погранпункта на границе Абхазии и России в августе этого года была превышена более чем в семь раз. 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T08:55+0300

2023-12-20T08:55+0300

2023-12-20T08:55+0300

государственная граница

абхазия

россия

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Регламентные работы на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Адлер" не связаны с реконструкцией границы между Абхазией и Россией, сообщили Sputnik в Росгранстрое.В компании уточнили, что в настоящее время проект реконструкции пункта пропуска "Адлер" с целью увеличения его пропускной мощности и повышения уровня комфорта при пересечении границы находится в экспертизе.К строительно-монтажным работам в рамках реконструкции Росгранстрой приступит после получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России".Проект по модернизации пункта пропуска должен позволить увеличить пропускную способность до 18-20 тысяч транспортных средств и 80-100 тысяч человек в сутки.

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