https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/solomko-o-khamsovoy-putine-nachalas-ochen-udachno-1049530258.html
Соломко о хамсовой путине: началась очень удачно
Соломко о хамсовой путине: началась очень удачно
Заместитель председателя Государственного комитета Абхазии по экологии Мурман Соломко рассказал в эфире радио Sputnik о ходе хамсовой путины. 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T13:04+0300
2023-12-20T13:04+0300
2023-12-20T13:04+0300
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Соломко о хамсовой путине: началась очень удачно
Соломко о хамсовой путине: началась очень удачно
Хамсовая путина 2023-2024 началась в Абхазии с 1 декабря и продлится до 31 марта. В республике работают девять перерабатывающих предприятия. В этом году Кабинетом министров Абхазии установлен допустимый улов хамсы в объеме 27 тысяч тонн. Плата за 1 тонну выловленной хамсы составляет 2000 рублей, что на 200 рублей больше, чем в прошлом году.По словам зампредседателя Государственного комитета по экологии Мурмана Соломко, путина в этом году началась очень удачно, есть уже продукция муки и рыбьего жира."В этом году с 1 декабря началась путина, рыба пришла рано. Ученые ведут наблюдения, наверняка, скажут нам от чего это происходит. Все это зависит от многих факторов: температуры воды, климатических условий в Черном море. В прошлом году можно считать рыбы не было. В позапрошлом году числа 20 декабря начала подходить рыба и были неплохие уловы. В этом году чуть раньше пришла рыба и очень хорошие показатели", - сказал Соломко.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, рыболовство, улов, корабли, подкасты, аудио
абхазия, рыболовство, улов, корабли, подкасты, аудио
Соломко о хамсовой путине: началась очень удачно
Заместитель председателя Государственного комитета Абхазии по экологии Мурман Соломко рассказал в эфире радио Sputnik о ходе хамсовой путины.
Хамсовая путина 2023-2024 началась в Абхазии с 1 декабря и продлится до 31 марта. В республике работают девять перерабатывающих предприятия. В этом году Кабинетом министров Абхазии установлен допустимый улов хамсы в объеме 27 тысяч тонн. Плата за 1 тонну выловленной хамсы составляет 2000 рублей, что на 200 рублей больше, чем в прошлом году.
По словам зампредседателя Государственного комитета по экологии Мурмана Соломко, путина в этом году началась очень удачно, есть уже продукция муки и рыбьего жира.
"В этом году с 1 декабря началась путина, рыба пришла рано. Ученые ведут наблюдения, наверняка, скажут нам от чего это происходит. Все это зависит от многих факторов: температуры воды, климатических условий в Черном море. В прошлом году можно считать рыбы не было. В позапрошлом году числа 20 декабря начала подходить рыба и были неплохие уловы. В этом году чуть раньше пришла рыба и очень хорошие показатели", - сказал Соломко.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.