https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/spros-na-otdykh-v-abkhazii-v-novogodnie-prazdniki-vyros-u-rossiyan-na-23-1049526313.html
Спрос на отдых в Абхазии в новогодние праздники вырос у россиян на 23%
Спрос на отдых в Абхазии в новогодние праздники вырос у россиян на 23%
Абхазия стала одним из популярных направлений на новогодние каникулы у туристов из России. Загрузка популярных отелей в этот период – выше 60%. 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T09:40+0300
2023-12-20T09:40+0300
2023-12-20T09:40+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Интерес к поездкам в Абхазию на новогодние каникулы у россиян вырос на 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики интернет-сервиса сравнения цен Price.ru.Среди зарубежных направлений россиян больше всего интересуют туры в Китай, спрос на отдых там вырос более чем в девять раз в июне-ноябре 2023 года по сравнению с прошлым годом. Также, как пишут аналитики, российские туристы хотят совершить путешествие в Венесуэлу - спрос на туры в эту страну вырос на почти в 4,5 раза, Венгрию - на 118%, Японию - на 90%, Тунис - на 83% и на Кубу - на 68%.По материалам исследований, у россиян вырос интерес к кемпингу на 42%, активному отдыху на 75%. При этом спрос на горнолыжные туры и экспедиции на Новый год упал по сравнению с прошлым годом на 27% и 81% соответственно.
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абхазия, отдых в абхазии, туристы, россия
абхазия, отдых в абхазии, туристы, россия
Спрос на отдых в Абхазии в новогодние праздники вырос у россиян на 23%
Абхазия стала одним из популярных направлений на новогодние каникулы у туристов из России. Загрузка популярных отелей в этот период – выше 60%.
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Интерес к поездкам в Абхазию на новогодние каникулы у россиян вырос на 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики интернет-сервиса сравнения цен Price.ru.
Среди зарубежных направлений россиян больше всего интересуют туры в Китай, спрос на отдых там вырос более чем в девять раз в июне-ноябре 2023 года по сравнению с прошлым годом. Также, как пишут аналитики, российские туристы хотят совершить путешествие в Венесуэлу - спрос на туры в эту страну вырос на почти в 4,5 раза, Венгрию - на 118%, Японию - на 90%, Тунис - на 83% и на Кубу - на 68%.
Внутренний туризм также привлекает россиян: онлайн-спрос на новогодние туры в Великий Новгород вырос более чем в 2,5 раза, в Екатеринбург - на 137%, Великий Устюг - на 136%, Калининград - на 127%, а в Тверь - на 106%.
По материалам исследований, у россиян вырос интерес к кемпингу на 42%, активному отдыху на 75%. При этом спрос на горнолыжные туры и экспедиции на Новый год упал по сравнению с прошлым годом на 27% и 81% соответственно.