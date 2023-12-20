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Сухумское горсобрание утвердило бюджет на 2024 год
Сухумское горсобрание утвердило бюджет на 2024 год
Депутаты отметили сбалансированность бюджета и его социальную ориентированность. 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T20:00+0300
2023-12-20T20:00+0300
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СУХХУМ, 20 дек - Sputnik. Сухумское горсобрание утвердило бюджет столицы на 2024 год в окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте администрации столицы. Межбюджетный трансфер из республиканского бюджета - 81 миллион рублей. Как отметили депутаты, в 2023 году администрацией был реализован ряд мероприятий по улучшению качества жизни населения: установлены детские площадки, отремонтированы дороги, мосты, реконструирован парк имени Тараса Шамба, закуплена спецтехника, расчищены реки. Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что 2024 год будет показательным. "Следующий год будет годом образования и по линии здравоохранения будет сделано много в отдельных медучреждениях. Администрация постарается выполнить взятые на себя обязательства на все сто процентов, а то и более, как это обычно бывает в последнее время. С вашей помощью и нашими общими усилиями у нас получается что-то хорошее и заметное. 2023 год мы прошли, я считаю, достойно", - сказал Эшба.Ожидается, что в 2024 году доходы бюджета Сухума вырастут на 220,5 миллиона рублей по сравнению с 2023-м.
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сухум, администрация города сухум, бюджет, абхазия
сухум, администрация города сухум, бюджет, абхазия
Сухумское горсобрание утвердило бюджет на 2024 год
20:00 20.12.2023 (обновлено: 20:06 20.12.2023)
Депутаты отметили сбалансированность бюджета и его социальную ориентированность.
СУХХУМ, 20 дек - Sputnik. Сухумское горсобрание утвердило бюджет столицы на 2024 год в окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте администрации столицы.
Доходная часть бюджета составила 1,7 миллиарда рублей, расходная часть - 1,8 миллиарда.
Межбюджетный трансфер из республиканского бюджета - 81 миллион рублей.
Как отметили депутаты, в 2023 году администрацией был реализован ряд мероприятий по улучшению качества жизни населения: установлены детские площадки, отремонтированы дороги, мосты, реконструирован парк имени Тараса Шамба, закуплена спецтехника, расчищены реки.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что 2024 год будет показательным.
"Следующий год будет годом образования и по линии здравоохранения будет сделано много в отдельных медучреждениях. Администрация постарается выполнить взятые на себя обязательства на все сто процентов, а то и более, как это обычно бывает в последнее время. С вашей помощью и нашими общими усилиями у нас получается что-то хорошее и заметное. 2023 год мы прошли, я считаю, достойно", - сказал Эшба.
Ожидается, что в 2024 году доходы бюджета Сухума вырастут на 220,5 миллиона рублей по сравнению с 2023-м.