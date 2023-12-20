https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/sukhumskoe-gorsobranie-utverdilo-byudzhet-na-2024-god--1049537027.html

Сухумское горсобрание утвердило бюджет на 2024 год

Сухумское горсобрание утвердило бюджет на 2024 год

Депутаты отметили сбалансированность бюджета и его социальную ориентированность. 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T20:00+0300

2023-12-20T20:00+0300

2023-12-20T20:06+0300

в абхазии

сухум

администрация города сухум

бюджет

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/13/1045361141_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_31131365faa16639e5ab792d364093a9.jpg

СУХХУМ, 20 дек - Sputnik. Сухумское горсобрание утвердило бюджет столицы на 2024 год в окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте администрации столицы. Межбюджетный трансфер из республиканского бюджета - 81 миллион рублей. Как отметили депутаты, в 2023 году администрацией был реализован ряд мероприятий по улучшению качества жизни населения: установлены детские площадки, отремонтированы дороги, мосты, реконструирован парк имени Тараса Шамба, закуплена спецтехника, расчищены реки. Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что 2024 год будет показательным. "Следующий год будет годом образования и по линии здравоохранения будет сделано много в отдельных медучреждениях. Администрация постарается выполнить взятые на себя обязательства на все сто процентов, а то и более, как это обычно бывает в последнее время. С вашей помощью и нашими общими усилиями у нас получается что-то хорошее и заметное. 2023 год мы прошли, я считаю, достойно", - сказал Эшба.Ожидается, что в 2024 году доходы бюджета Сухума вырастут на 220,5 миллиона рублей по сравнению с 2023-м.

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухум, администрация города сухум, бюджет, абхазия