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Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
Классификация отелей позволяет систематизировать гостиничные объекты по уровню комфорта, качеству обслуживания, а также предоставляемым удобствам. Она помогает... 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T16:59+0300
2023-12-20T16:59+0300
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абхазия
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отели
гостиницы
присвоение
звезды
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Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
Классификация отелей позволяет систематизировать гостиничные объекты по уровню комфорта, качеству обслуживания, а также предоставляемым удобствам. Она помогает потенциальным клиентам сделать информированный выбор и найти наиболее подходящий вариант для своих потребностей и предпочтений.О важным инструменте для туристической индустрии и путешественников-классификации отелей, которой пока нет в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия поговорили с менеджером сухумского отеля Дианой Тарнава."Нам обязательна нужна классификация, потому что это будет повышать конкуренцию, что в свою очередь повысит качество, предоставляемых услуг", - сказала Тарнава.Она отметила, что отелю, после присвоения звездности, надо постоянно поддерживать свою репутацию, иметь высококвалифицированных специалистов, чей труд будет достойно оплачиваться.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, отдых, отели, гостиницы, присвоение, звезды, конкуренция, подкасты, аудио
абхазия, отдых, отели, гостиницы, присвоение, звезды, конкуренция, подкасты, аудио

Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг

16:59 20.12.2023
Радио
Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
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Классификация отелей позволяет систематизировать гостиничные объекты по уровню комфорта, качеству обслуживания, а также предоставляемым удобствам. Она помогает потенциальным клиентам сделать информированный выбор и найти наиболее подходящий вариант для своих потребностей и предпочтений.
О важным инструменте для туристической индустрии и путешественников-классификации отелей, которой пока нет в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия поговорили с менеджером сухумского отеля Дианой Тарнава.
"Нам обязательна нужна классификация, потому что это будет повышать конкуренцию, что в свою очередь повысит качество, предоставляемых услуг", - сказала Тарнава.
Она отметила, что отелю, после присвоения звездности, надо постоянно поддерживать свою репутацию, иметь высококвалифицированных специалистов, чей труд будет достойно оплачиваться.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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