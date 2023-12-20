https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/tarnava-o-klassifikatsii-oteley-povysit-konkurentsiyu-i-kachestvo-uslug-1049516762.html

Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг

Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг

Классификация отелей позволяет систематизировать гостиничные объекты по уровню комфорта, качеству обслуживания, а также предоставляемым удобствам. Она помогает... 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T16:59+0300

2023-12-20T16:59+0300

2023-12-20T16:59+0300

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Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг

Классификация отелей позволяет систематизировать гостиничные объекты по уровню комфорта, качеству обслуживания, а также предоставляемым удобствам. Она помогает потенциальным клиентам сделать информированный выбор и найти наиболее подходящий вариант для своих потребностей и предпочтений.О важным инструменте для туристической индустрии и путешественников-классификации отелей, которой пока нет в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия поговорили с менеджером сухумского отеля Дианой Тарнава."Нам обязательна нужна классификация, потому что это будет повышать конкуренцию, что в свою очередь повысит качество, предоставляемых услуг", - сказала Тарнава.Она отметила, что отелю, после присвоения звездности, надо постоянно поддерживать свою репутацию, иметь высококвалифицированных специалистов, чей труд будет достойно оплачиваться.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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