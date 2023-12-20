https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/tarnava-o-klassifikatsii-oteley-povysit-konkurentsiyu-i-kachestvo-uslug-1049516762.html
Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
Классификация отелей позволяет систематизировать гостиничные объекты по уровню комфорта, качеству обслуживания, а также предоставляемым удобствам. Она помогает... 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T16:59+0300
2023-12-20T16:59+0300
2023-12-20T16:59+0300
радио
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отдых
отели
гостиницы
присвоение
звезды
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Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
Тарнава о классификации отелей: повысит конкуренцию и качество услуг
Классификация отелей позволяет систематизировать гостиничные объекты по уровню комфорта, качеству обслуживания, а также предоставляемым удобствам. Она помогает потенциальным клиентам сделать информированный выбор и найти наиболее подходящий вариант для своих потребностей и предпочтений.О важным инструменте для туристической индустрии и путешественников-классификации отелей, которой пока нет в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия поговорили с менеджером сухумского отеля Дианой Тарнава."Нам обязательна нужна классификация, потому что это будет повышать конкуренцию, что в свою очередь повысит качество, предоставляемых услуг", - сказала Тарнава.Она отметила, что отелю, после присвоения звездности, надо постоянно поддерживать свою репутацию, иметь высококвалифицированных специалистов, чей труд будет достойно оплачиваться.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, отдых, отели, гостиницы, присвоение, звезды, конкуренция, подкасты, аудио
абхазия, отдых, отели, гостиницы, присвоение, звезды, конкуренция, подкасты, аудио
Классификация отелей позволяет систематизировать гостиничные объекты по уровню комфорта, качеству обслуживания, а также предоставляемым удобствам. Она помогает потенциальным клиентам сделать информированный выбор и найти наиболее подходящий вариант для своих потребностей и предпочтений.
О важным инструменте для туристической индустрии и путешественников-классификации отелей, которой пока нет в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия поговорили с менеджером сухумского отеля Дианой Тарнава.
"Нам обязательна нужна классификация, потому что это будет повышать конкуренцию, что в свою очередь повысит качество, предоставляемых услуг", - сказала Тарнава.
Она отметила, что отелю, после присвоения звездности, надо постоянно поддерживать свою репутацию, иметь высококвалифицированных специалистов, чей труд будет достойно оплачиваться.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.