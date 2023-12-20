https://sputnik-abkhazia.ru/20231220/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-drande-1049530067.html

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Дранде

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Дранде

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту убийства Тенгиза Адлейба, совершенного 16 декабря в селе Дранда, сообщила пресс-служба... 20.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-20T11:45+0300

2023-12-20T11:45+0300

2023-12-20T12:54+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

абхазия

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_422c227858d2561911e0588f31899fc2.jpg

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту убийства Тенгиза Адлейба, совершенного 16 декабря в селе Дранда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.По данным следствия, утром 16 декабря Тенгиз Адлейба развозил хлеб в селе Дранда Гулрыпшского района, с ним в качестве пассажира находился человек, чья личность не установлена.17 декабря был задержан подозреваемый в преступлении Наур Кацуба и водворен в изолятор временного содержания МВД.Органом предварительного расследования в улрыпшский районный суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

генеральная прокуратура абхазии, абхазия, убийство