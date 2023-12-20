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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Дранде
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Дранде
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту убийства Тенгиза Адлейба, совершенного 16 декабря в селе Дранда, сообщила пресс-служба... 20.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-20T11:45+0300
2023-12-20T11:45+0300
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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту убийства Тенгиза Адлейба, совершенного 16 декабря в селе Дранда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.По данным следствия, утром 16 декабря Тенгиз Адлейба развозил хлеб в селе Дранда Гулрыпшского района, с ним в качестве пассажира находился человек, чья личность не установлена.17 декабря был задержан подозреваемый в преступлении Наур Кацуба и водворен в изолятор временного содержания МВД.Органом предварительного расследования в улрыпшский районный суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, убийство
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, убийство
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Дранде
11:45 20.12.2023 (обновлено: 12:54 20.12.2023)
СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту убийства Тенгиза Адлейба, совершенного 16 декабря в селе Дранда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
По данным следствия, утром 16 декабря Тенгиз Адлейба развозил хлеб в селе Дранда Гулрыпшского района, с ним в качестве пассажира находился человек, чья личность не установлена.
Адлейба доставил хлеб от "Ача-Баба" в форелевое хозяйство. При выезде из форелевого хозяйства, в него несколько раз выстрелил пассажир, следовавший с ним. Адлейба скончался на месте.
17 декабря был задержан подозреваемый в преступлении Наур Кацуба и водворен в изолятор временного содержания МВД.
Органом предварительного расследования в улрыпшский районный суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.