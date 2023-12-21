https://sputnik-abkhazia.ru/20231221/genprokuratura-abkhazii-vyyavila-v-deystviyakh-dolzhnostnykh-lits-gai-narusheniya-1049542179.html
Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ нарушения
Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ нарушения
Генпрокуратура Абхазии провела плановую проверку соблюдения уполномоченными органами Кодекса "О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях"... 21.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-21T16:00+0300
2023-12-21T16:00+0300
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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ нарушения в порядке привлечения к административной ответственности водителей в состоянии алкогольного и иного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В некоторых случаях этот порядок нарушался - отсутствовали либо результаты освидетельствования, медицинского освидетельствования, либо применены результаты технического средства, не прошедшего в соответствии с требованиями административного законодательства метрологическую поверку."Также, проверкой установлен факт привлечения лица, повторно совершившего правонарушение, выразившееся в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, к ответственности по ч. 1 ст.119 Кодекса Республики Абхазия "О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях", тогда как лицо подлежало привлечению по ч.5 ст.119 КоАП РА, предусматривающей административный арест на срок пятнадцать суток и лишение права управления транспортными средствами на один год", - отмечается в сообщении пресс-службы. Генпрокуратура по итогам проверки передала 35 протестов в ГАИ МВД Абхазии и внесла представление министру об устранении выявленных нарушений и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые из допустили.
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генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии, гаи
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии, гаи
Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ нарушения
Генпрокуратура Абхазии провела плановую проверку соблюдения уполномоченными органами Кодекса "О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях" за период с 2022 года по первое полугодие 2023 года.
СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ нарушения в порядке привлечения к административной ответственности водителей в состоянии алкогольного и иного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что основанием для привлечения к административной ответственности лица, управлявшего машиной в состоянии опьянения, должна стать проверка на алкотестере, либо акт медицинского освидетельствования.
В некоторых случаях этот порядок нарушался - отсутствовали либо результаты освидетельствования, медицинского освидетельствования, либо применены результаты технического средства, не прошедшего в соответствии с требованиями административного законодательства метрологическую поверку.
"Также, проверкой установлен факт привлечения лица, повторно совершившего правонарушение, выразившееся в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, к ответственности по ч. 1 ст.119 Кодекса Республики Абхазия "О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях", тогда как лицо подлежало привлечению по ч.5 ст.119 КоАП РА, предусматривающей административный арест на срок пятнадцать суток и лишение права управления транспортными средствами на один год", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Генпрокуратура по итогам проверки передала 35 протестов в ГАИ МВД Абхазии и внесла представление министру об устранении выявленных нарушений и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые из допустили.