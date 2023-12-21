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Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ нарушения

Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ нарушения

Генпрокуратура Абхазии провела плановую проверку соблюдения уполномоченными органами Кодекса "О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях"... 21.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-21T16:00+0300

2023-12-21T16:00+0300

2023-12-21T16:00+0300

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СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Генпрокуратура Абхазии выявила в действиях должностных лиц ГАИ нарушения в порядке привлечения к административной ответственности водителей в состоянии алкогольного и иного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В некоторых случаях этот порядок нарушался - отсутствовали либо результаты освидетельствования, медицинского освидетельствования, либо применены результаты технического средства, не прошедшего в соответствии с требованиями административного законодательства метрологическую поверку."Также, проверкой установлен факт привлечения лица, повторно совершившего правонарушение, выразившееся в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, к ответственности по ч. 1 ст.119 Кодекса Республики Абхазия "О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях", тогда как лицо подлежало привлечению по ч.5 ст.119 КоАП РА, предусматривающей административный арест на срок пятнадцать суток и лишение права управления транспортными средствами на один год", - отмечается в сообщении пресс-службы. Генпрокуратура по итогам проверки передала 35 протестов в ГАИ МВД Абхазии и внесла представление министру об устранении выявленных нарушений и решении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые из допустили.

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